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Носорог сделал предложение Поляковой, а Бабку подозревают в беременности: как прошел восьмой эфир "Маски"

Сегодня, 23:14

Узнайте все подробности нового выпуска

В эту субботу, 13 марта, на телеканале "Украина" показали восьмой эфир гипершоу "Маска". Второй выпуск подряд маски снимают сразу две звезды. Кто это был в прошлый раз, мы писали здесь. О всех подробностях нового эпизода самого загадочного шоу – узнайте далее.

Напоминаем, что в столичном ЦУМе работает выставка, где представлены самые популярные персонажи проекта. До апреля можно вживую посмотреть на костюмы Циклопа, Ворона, Дракона и других героев загадочного шоу страны.

Первым на сцену "Маски" вышел персонаж, которого никто раньше не видел – Волк. Он исполнил песню группы Muse – Supermassive Black Hole и очаровал звездных детективов. Волк не стал долго мучать зрителей и сразу же снял маску. Смотрите здесь, что это была за звезда.

Волк на шоу "Маска"
Волк на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

Впервые зрители "Маски" увидели Мольфара таким чувственным. Он исполнил песню группы НЕАНГЕЛЫ – Роман. Детективы сразу поняли, что сегодня Мольфар раскрыл свою душу.

Мольфар
Мольфар
Фото: телеканал "Украина"

Циклоп продолжает путать звездных детективов, рассказывая им все новые загадки. Но Андрей Данилко уверен – это Мишель Андраде.

Циклоп
Циклоп
Фото: телеканал "Украина"

Пришло время первого голосования, в котором принимают участие Мольфар и Циклоп. Решением судей и зрителей "Маски" претендентом на вылет из шоу стал Мольфар.

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Следующим зажег сцену гипершоу "Маска" Буряк с песней Полина группы Бумбокс он заставил танцевать всех гостей студии. И если ранее все думали, что за маской – Валерий Харчишин, то теперь NK и DZIDZIO предположили, что в костюме Буряка может скрываться Меловин.

Буряк
Буряк
Фото: телеканал "Украина"

Красавица Бабка заставила звездных детективов думать, что она беременна. Так это или нет – узнаем в следующих выпусках гипершоу. А пока остается гадать – кто прячется в этом фантастическом костюме.

Бабка
Бабка
Фото: телеканал "Украина"

Носорог едва не сделал предложение Оле Поляковой. Вообще этот персонаж вызывает наибольший интерес у зрительниц "Маски". Но этим вечером он едва ли рассекретит себя.

Носорог
Носорог
Фото: телеканал "Украина"

Во время второго голосования определился еще один претендент на вылет. Им стал Буряк. Узнайте далее, кто снял маску – Мольфар или Буряк – и какая звезда пряталась в одном из костюмов.

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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