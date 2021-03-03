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Одна из участниц грандиозного шоу "Маска" беременна. При чем здесь Олег Винник?

Сегодня, 15:30

Интересно, что же связывает популярного артиста с соблазнительной участницей

Новый выпуск гипершоу "Маска", который выйдет 6 марта в 21:00 на телеканале "Украина", будет поражать сенсационными открытиями и событиями. Так, перед выступлением соблазнительной Розы ведущий проекта Владимир Остапчук сообщит по-настоящему шокирующую новость.

"Мне известно, что одна из участниц нашего шоу беременна!" – сделает громкое заявление Владимир Остапчук в эфире телеканала "Украина".

На сцене грандиозного шоу Роза исполнит песню "Любимка" певца NILETTO. Участница не только кардинально изменит свой голос, но и продемонстрирует метаморфозы фигуры.

Роза
Роза
Фото: пресс-служба

"А вы заметили, что наша Роза похудела? – поинтересуется у зрителей Оля Полякова. – Или от волнения, или ей из-под костюма забрали подкладки, или она худеет, потому что именно она беременна! Такое может быть, потому что я тоже, когда была беременна, сначала похудела на 6 килограммов".

Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: пресс-служба

По словам Олега Винника, от появления этой героини на сцене у него по телу начинают "бегать мурашки". К слову, в новом выпуске гипершоу "Маска" артист появится в рубашке с розами.

"Я помню, кто-то когда-то мне сказал, что от моего поцелуя в живот девушки беременеют. И я думал, что они шутят. Поэтому друзья мои, это непорочное зачатие, это поцелуй мой", – шокирует признанием Олег Винник, после чего покинет кресло звездного детектива.

Так что же связывает популярного артиста с этой соблазнительной участницей? И действительно ли она беременна?

Олег Винник
Олег Винник
Фото: пресс-служба

Смотрите новый эпизод самого звездного на украинском телевидении шоу "Маска" в эту субботу, 6 марта, в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее на шоу "Маска" впервые угадали звезду: кто был в костюме Льва.

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