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Носоріг зробив пропозицію Поляковій, а Бабку підозрюють у вагітності: як пройшов восьмий ефір "Маски"

Сьогодні, 23:14

Дізнайтеся всі подробиці нового випуску

Цієї суботи, 13 березня, на телеканалі "Україна" показали восьмий ефір гіпершоу "Маска". Другий випуск поспіль маски знімають відразу дві зірки. Хто це був минулого разу, ми писали тут. Про всі подробиці нового епізоду найзагадковішого шоу – дізнайтеся далі.

Нагадуємо, що в столичному ЦУМі працює виставка, де представлені найпопулярніші персонажі проєкту. До квітня можна вживу подивитися на костюми Циклопа, Ворона, Дракона та інших героїв загадкового шоу країни.

Першим на сцену "Маски" вийшов персонаж, якого ніхто раніше не бачив – Вовк. Він виконав пісню групи Muse – Supermassive Black Hole і зачарував зіркових детективів. Вовк не став довго мучити глядачів і відразу ж зняв маску. Дивіться тут, що це була за зірка.

Вовк на шоу "Маска"
Вовк на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

Вперше глядачі "Маски" побачили Мольфара таким чуттєвим. Він виконав пісню групи НЕАНГЕЛИ – Роман. Детективи одразу зрозуміли, що сьогодні Мольфар розкрив свою душу.

Мольфар
Мольфар
Фото: телеканал "Україна"

Циклоп продовжує плутати зіркових детективів, розповідаючи їм все нові загадки. Але Андрій Данилко впевнений – це Мішель Андраде.

Циклоп
Циклоп
Фото: телеканал "Україна"

Прийшов час першого голосування, в якому беруть участь Мольфар і Циклоп. Рішенням суддів та глядачів "Маски" претендентом на виліт з шоу став Мольфар.

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Наступним запалив сцену гіпершоу "Маска" Буряк із піснею Поліна гурту Бумбокс він змусив танцювати всіх гостей студії. І якщо раніше все думали, що за маскою – Валерій Харчишин, то тепер NK і DZIDZIO припустили, що в костюмі Буряка може ховатися Меловін.

Буряк
Буряк
Фото: телеканал "Україна"

Красуня Бабка змусила зіркових детективів думати, що вона вагітна. Так це чи ні – дізнаємося в наступних випусках гіпершоу. А поки залишається гадати – хто ховається в цьому фантастичному костюмі.

Бабка
Бабка
Фото: телеканал "Україна"

Носоріг ледь не зробив пропозицію Олі Поляковій. Взагалі цей персонаж викликає найбільший інтерес у глядачок "Маски". Але цього вечора він навряд чи розсекретить себе.

Носоріг
Носоріг
Фото: телеканал "Україна"

Під час другого голосування визначився ще один претендент на виліт. Ним став Буряк. Дізнайтеся далі, хто зняв маску – Мольфар або Буряк – і яка зірка ховалася в одному з костюмів.

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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