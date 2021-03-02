Носорог из шоу "Маска" поссорил звездных детективов: что произошло
На защиту загадочного персонажа стала Оля Полякова
В шестом эфире гипершоу "Маска" Носорог едва не покинул программу. Загадочный участник встал на защиту Оли Поляковой и NK | Насти Каменских и нахамил мужской половине звездного жюри проекта.
Так, в минувшую субботу крепкий ловелас Носорог исполнил песню "Вище неба" популярной украинской группы Океан Эльзы.
Выступление участника настолько поразило звездных детективов, что Оля Полякова и NK покинули свои кресла и умостились прямо на столе – поближе к участнику.
"Ты мой любимец на этом шоу! Это правда, и я не скрываю этого!" – призналась Оля Полякова в эфире телеканала "Украина".
Такое признание Королевы ночи расстроило мужскую часть детективов шоу. Поэтому DZIDZIO выкрикнул:
"При нас, красивых мужчинах, такое говорит! Сидят, балдеют бабы! Може вам стол отдельно сделать?".
На что певица отреагировала мгновенно, попросив отсадить Андрея Данилко, DZIDZIO и Олега Винника подальше от них.
"Может, давай я их успокою? – обратился Носорог к Оле Поляковой. – Уважаемые мужчины, имейте уважение к очаровательным женщинам!"
Однако в конце выпуска, когда Носорог оказался в номинации на вылет, DZIDZIO отомстил ему, агитируя зрителей снять маску с участника.
"Хочу, чтобы рассекретили Носорога, ведь он нахамил мне! Да, я снял бы с него маску только для того, чтобы посмотреть, кто этот любимчик девушек", – отметил звездный детектив.
А вот сама Полякова заступилась за своего любимца: "Он защищал мою честь!" – отметила звезда. Кто скрывается под маской Носорога – зрители узнают совсем скоро в новых выпусках грандиозного шоу "Маска".
Смотрите самое звездное и загадочное на украинском телевидении шоу "Маска" каждую субботу в 21:00 на телеканале "Украина".
Напомним, что ранее NK и Полякова поцеловались в шестом выпуске "Маски".
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