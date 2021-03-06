Дракон накинулся на Остапчука и Винника: как прошел седьмой эфир шоу "Маска"

Узнайте самые интересные подробности нового выпуска

В эту субботу, 6 марта, на телеканале "Украина" вышел долгожданный седьмой эфир гипершоу "Маска". Долгожданным мы его назвали потому, что в этом эпизоде рассекретили сразу двух знаменитостей.

О самых интересных моментах шоу "Маска" узнайте далее в материале. А мы напоминаем, что в столичном ЦУМе открылась выставка, где представлены самые популярные персонажи проекта. До апреля можно в живую посмотреть на костюмы Циклопа, Ворона, Дракона и других героев загадочного шоу страны.

Сегодняшний выпуск начался с неожиданности. Впервые на сцену "Маски" на телеканале "Украина" вышел Махаон. Он исполнил хит Аллы Пугачевой – "Нас бьют, мы летаем", а после этого засыпал загадками и подсказками звездных детективов.

Махаон на шоу "Маска" Фото: телеканал "Украина"

Никто, кроме Насти Каменских, не смог догадаться, какая знаменитость примерила такой впечатляющий костюм. NK же отгадала, что это за певица.

Следующим на сцену маски вышел Лягушонок, который за одно выступление успел сменить наряд и голос. Вокруг этого персонажа продолжаются споры между звездными детективами "Маски".

Лягушонок на шоу "Маска"

Фото: телеканал "Украина"

Розу подозревают в беременности. Все потому, что перед ее выходом на сцену ведущий Владимир Остапчук сообщил, что одна из участниц шоу "Маска" ждет ребенка. Героиня проекта впечатлила своим голосом Олю Полякову, а DZIDZIO увидел в ней трогательную натуру.

Роза на шоу "Маска"

Фото: телеканал "Украина"

Наступил первый этап голосования на шоу "Маска". Сегодня звездным детективам и зрителям пришлось выбирать между двумя героями: Розой и Лягушонком. Претендентом на вылет стала Роза.

Следующим развлекать зрителей шоу "Маска" вышел Сом, который утверждает, что приехал в Украину из другой страны. Он спел хит группы Quest Pistols – "Я устал" и в очередной раз запутал Полякову, Каменских, Винника, Данилко и DZIDZIO.

Сом на шоу "Маска"

Фото: телеканал "Украина"

Дракон растрогал зрителей "Маски" невероятным пением. NK и DZIDZIO видят в нем певца, а Олег Винник не спешит делать выводы, и уверен, что герой специально путает звездных детективов.

Сом на шоу "Маска"

Фото: телеканал "Украина"

Солнце вновь засияло на шоу "Маска". Этот персонаж не перестает удивлять зрителей с каждым новым выступлением. Но все же почти все звездные детективы уверены, что в этом костюме прячется Злата Огневич.

Солнце на шоу "Маска"

Фото: телеканал "Украина"

Пришло время второго голосования. Сом, Дракон и Солнце вышли на сцену, чтобы детективы и зрители смогли выбрать, какой персонаж отправится в третий этап шоу "Маска". Согласно результатам, в номинацию вместе с Розой отправился Дракон.

Узнайте далее, кто снял маску – Роза или Дракон, и какая звезда пряталась в одном из костюмов.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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