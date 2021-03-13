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На шоу "Маска" рассекретили нового персонажа: кто прятался в костюме Волка

Сегодня, 21:18

Звездные детективы угадали еще одну звезду!

В восьмом эфире гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" впервые выступил новый персонаж. Загадочный и сексуальный Волк первым в этот вечер вышел на сцену и с первого взгляда зачаровал звездных детективов проекта.

Напоминаем, что в столичном ЦУМе работает выставка, где представлены самые популярные персонажи проекта. До апреля можно вживую посмотреть на костюмы Циклопа, Ворона, Дракона и других героев загадочного шоу страны.

Волк на шоу "Маска"
Волк на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

Оля Полякова буквально засыпала комплиментами Волка после его выступления. NK также отметила, что это точно профессиональный артист, который, к тому же, в отличной физической форме.

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Однако большинство звездных детективов сошлись во мнении, что это Макс Барских. И они оказались правы! В блестящем комбинезоне, за маской завораживающего Волка действительно оказался известный украинский певец!

Смотрите, как это было:

, The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Напомним, что ранее Макс Барских признался, что у него не было секса целый год.

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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Макс Барских шоу Маска
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