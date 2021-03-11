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Гросу о комментариях Поляковой на шоу "Маска": "Я просто в шоке"

Сегодня, 14:36

Певица рассказала, как сейчас относится к Оле Поляковой

В седьмом эфире самого загадочного шоу страны "Маска" все узнали, что в образе Розы была Алина Гросу. Популярная украинская певица и актриса пришла в студию программы "Ранок з Україною" на телеканале канале "Украина". Во время откровенного интервью с ведущими Анатолием Анатоличем и Григорием Германом артистка рассказала, с какими сложностями столкнулась в шоу "Маска" и как изменилось ее отношение к звездному детективу Оле Поляковой после комментариев звезды.

Алина Гросу в образе красавицы Розы в гипершоу "Маска" поразила всех. Артистка каждый раз удивляла изменением вокала, интересными загадками о себе и интригующими ответами. Сама же певица признается – ей очень приятно было слышать хорошие отзывы о выступлениях на проекте, особенно поразили комментарии звездных детективов.

Алина Гросу
Алина Гросу
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Я просто в шоке, сколько хороших слов сказала обо мне Оля Полякова, я сразу же растаяла, когда это услышала! Конечно, кроме "Бджілки", когда она пыталась процитировать мою песню словами "Я бджілка, бджілка, бджілка, я вовсе не медведь" – напутала текст. Но остальное было очень приятно слышать, и вообще я кайфую от этого. Оля просто прекрасна!" –прокомментировала Алина Гросу.

Кроме того, звезда рассказала о сложностях участия в таком масштабном и загадочном шоу.

"Я постоянно переживала, чтобы этот вентилятор, который находится в маске, не отвалился и я могла дышать, – поделилась артистка в программе "Ранок з Україною". – А что касается секретности – я постоянно на съемках, поэтому близкие особо не спрашивали, куда еду. Правда, консьержка, наверное, была в шоке, потому что однажды я забыла, что маскироваться надо уже в машине, и вышла из квартиры в достаточно странной одежде: толстовка, эко-шуба, очки и несколько масок. Она не поняла, кто это, возможно, уже ограбили кого-то".

Ранее Алина Гросу ответила на шутку Оли Поляковой.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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Алина Гросу Оля Полякова шоу Маска
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