Неожиданное видео: Пугачева станцевала с Галкиным под песню Киркорова

После слухов о ссоре Алла Пугачева и Филипп Киркоров появились на одном мероприятии впервые за долгое время

Фото: instagram.com/fkirkorov, скриншот

Вчера Кристина Орбакайте отмечала день рождения. Певица решила устроить громкую вечеринку, на которую позвала своих звездных друзей. Среди гостей были Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Между прочим, экс-супруги впервые за несколько лет увиделись на одном мероприятии.

Некоторое время в СМИ обсуждали ссору Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой, но артисты предпочитали не комментировать слухи.

Вчера же Максим Галкин в Instagram опубликовал видео, на котором они с Примадонной подпевали Филиппу Киркорову.

Также на одном из фан-аккаунтов появилось видео, как Пугачева и Галкин танцуют под песню Киркорова.

Напомним, недавно Кристина Орбакайте рассказала, что внучка Аллы Пугачевой решила стать певицей.

Ранее Филипп Киркоров поделился, почему ему не удалось наладить личную жизнь после развода с Аллой Пугачевой.

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