Неожиданное видео: Пугачева станцевала с Галкиным под песню Киркорова
После слухов о ссоре Алла Пугачева и Филипп Киркоров появились на одном мероприятии впервые за долгое время
Вчера Кристина Орбакайте отмечала день рождения. Певица решила устроить громкую вечеринку, на которую позвала своих звездных друзей. Среди гостей были Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Между прочим, экс-супруги впервые за несколько лет увиделись на одном мероприятии.
Некоторое время в СМИ обсуждали ссору Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой, но артисты предпочитали не комментировать слухи.
Вчера же Максим Галкин в Instagram опубликовал видео, на котором они с Примадонной подпевали Филиппу Киркорову.
Также на одном из фан-аккаунтов появилось видео, как Пугачева и Галкин танцуют под песню Киркорова.
Напомним, недавно Кристина Орбакайте рассказала, что внучка Аллы Пугачевой решила стать певицей.
Ранее Филипп Киркоров поделился, почему ему не удалось наладить личную жизнь после развода с Аллой Пугачевой.
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