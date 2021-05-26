Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Неожиданное видео: Пугачева станцевала с Галкиным под песню Киркорова

Сегодня, 10:58

После слухов о ссоре Алла Пугачева и Филипп Киркоров появились на одном мероприятии впервые за долгое время

Фото: instagram.com/fkirkorov, скриншот

Вчера Кристина Орбакайте отмечала день рождения. Певица решила устроить громкую вечеринку, на которую позвала своих звездных друзей. Среди гостей были Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Между прочим, экс-супруги впервые за несколько лет увиделись на одном мероприятии.

Некоторое время в СМИ обсуждали ссору Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой, но артисты предпочитали не комментировать слухи.

Вчера же Максим Галкин в Instagram опубликовал видео, на котором они с Примадонной подпевали Филиппу Киркорову.

(@maxgalkinru)

Также на одном из фан-аккаунтов появилось видео, как Пугачева и Галкин танцуют под песню Киркорова.

(@allapugacheva_prima)

Напомним, недавно Кристина Орбакайте рассказала, что внучка Аллы Пугачевой решила стать певицей.

Ранее Филипп Киркоров поделился, почему ему не удалось наладить личную жизнь после развода с Аллой Пугачевой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
72-летняя Пугачева в 50-летие Орбакайте написала ей самые важные слова Бывшая домработница Пугачевой раскрыла детали начала романа Галкина и Примадонны Соседов о Примадонне: Пугачева всем надоела, как собака – и Киркорову, и мне
Филипп Киркоров Алла Пугачева Максим Галкин
Реклама

Новости партнеров

Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Оксана Гайсинская кардинально сменила имидж после смерти Кернеса
Оксана Гайсинская кардинально сменила имидж после смерти Кернеса
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор на публику. Фото
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор на публику. Фото

Популярные статьи

Сегодня, 11:45Вкусно

Идеальный рис каждый день – инструкция к обязательному применению

Сегодня, 10:49Вкусно

5 быстрых и оригинальных салатов с авокадо, которые вы должны попробовать

Вчера, 20:06Здорово

Как похудеть в ногах быстро и эффективно: ТОП-5 советов

Вчера, 19:30Звездно

Сергей Притула стал отцом в третий раз

Вчера, 19:00Вкусно

Классический рецепт кексов пышных в формочках

Вчера, 16:25Вкусно

Салат с ананасами и куриной грудкой: 3 простых, но вкусных рецепта

Вчера, 12:35Здорово

Когда процедуры не избавят от прыщей и как помочь проблемной коже в жару

Вчера, 12:35Фаново

70-летняя женщина раскрыла секрет своей вечной молодости. Вам нужен витамин D

Вчера, 11:36Вкусно

Почему дораду стоит добавить в рацион и два полезных рецепта с ней

Вчера, 08:01Звездно

Алина Гросу высказалась о родном языке: Максимально благозвучный и близкий душе

24 маяЗвездно

Руслана Писанка призналась, почему у них с супругом нет детей

24 маяВкусно

Как получить максимум пользы от чая матча: 9 важных правил и 2 рецепта с ним

24 маяЗвездно

Игорь Кондратюк о Go_A на Евровидении: Не верил, что они могут победить

24 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 24 мая для всех знаков зодиака: Овны, не насилуйте себя – отдохните!

23 маяЗвездно

Ани Лорак не пришла на музыкальную премию в Москве. В Сети считают, что виноват Меладзе

23 маяЗвездно

Настя Каменских и Потап отмечают годовщину свадьбы! История романа, который они скрывали годами

Новости партнеров

«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Бритни Спирс показала фигуру в ярком бикини. Видео
Бритни Спирс показала фигуру в ярком бикини. Видео
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
Бабкин, страдающий редкой болезнью, улетел на третью операцию
Бабкин, страдающий редкой болезнью, улетел на третью операцию
Тина Кароль раскрыла секреты своего питания
Тина Кароль раскрыла секреты своего питания

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять