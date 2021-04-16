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Филипп Киркоров проигнорил 72-летие Аллы Пугачевой. Примадонна осталась без поздравлений экс-супруга

Сегодня, 15:50

Певец и композитор Филипп Киркоров, который состоял в браке с Аллой Пугачевой с девять лет, не поздравил ее с 72-летием. В это время он был занят на съемках в Дубае

Король российской эстрады Филипп Киркоров, которого засекли за курением в отеле в Дубае, проигнорировал день рождения своей бывшей супруги Аллы Пугачевой. Вчера, 15 апреля, когда Примадонна отмечала свое 72-летия и получала поздравления звездных коллег, Киркоров делился селфи из жарких ОАЭ, куда отправился на съемки.

В день рождения Примадонны Филипп Киркоров активно постил в Instastories все что угодно, кроме поздравлений Алле Борисовне. Анонс песни Савичевой, видео со съемок, а сегодня даже поздравил Ивана Урганта, но о бывшей супруге – ни слова.

Филипп Киркоров, Алла Пугачева
Филипп Киркоров, Алла Пугачева
Фото: instagram.com/alla_orfey, instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров показал архивные фото своей молодости и красовался в роскошных нарядах на съемочной площадке.

Скриншот Instastories
Скриншот Instastories

Кстати, бывшие супруги отписаны друг от друга в соцсети.

Ранее дочь Аллы Пугачевой исполнила Миллион алых роз на французском языке.

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