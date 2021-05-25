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Киркоров умилительно поздравил Орбакайте с 50-летием: Вечером обниму тебя и зацелую!

Сегодня, 16:53

Поп-король хоть и пропустил в этом году день рождения своей бывшей супруги, Аллы Пугачевой, но ее дочь все таки поздравил. Даже спустя столько лет Киркоров и Орбакайте поддерживают теплые отношения

Кристина Орбакайте и Филипп Киркоров
Кристина Орбакайте и Филипп Киркоров
Фото: instagram.com/fkirkorov

Певец Филипп Киркоров, который назвал Лорак своим любимым протеже на "Евровидении", поздравил дочь Аллы Пугачевой, Кристину Орбакайте с 50-летием. За 11 лет брака с Примадонной артист успел подружиться с ее дочкой от первого брака как с родной. Поэтому ее юбилей певец никак не мог пропустить.

В Instagram-аккаунте Филиппа Киркорова появилось слайд-шоу из совместных фото Киркорова и Орбакайте. В посте певец отметил, что очень восхищается Орбакайте и дорожит отношениями с ней.

"Желаю, чтобы каждый твой новый день был наполнен оптимизмом, интересными творческими идеями, радостными встречами с друзьями и близкими тебе по духу людьми, всех благ и удовольствий жизни. Пусть тебя всегда окружают только хорошие, верные и искренние люди. Ты знай — я всегда рядом. И скучаю по нашим традиционным совместным каникулам. Но мы обязательно спланируем что-нибудь оригинальное в честь твоего юбилея. Вечером обниму тебя и зацелую!" – написал Киркоров.

Филипп Киркоров поздравил Кристину Орбакайте с 50-летием
Видео: instagram.com/fkirkorov

Напомним, что на "Евровидении-2021" подопечная Филиппа Киркорова из Молдовы станцевала в компании четырех парней.

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