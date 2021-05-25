72-летняя Пугачева в 50-летие Орбакайте написала ей самые важные слова
Недавно Примадонна отпраздновала свой день рождения, а теперь отмечает 50-летие своей дочери, Кристины Орбакайте. Звездная мама опубликовала трогательный пост
Российская певица Алла Пугачева посвятила отдельный пост своей дочери, Кристине Орбакайте, которую уже поздравил и Филипп Киркоров. Примадонна опубликовала архивное черно-белое фото Кристины и подписала его всего тремя короткими предложениями.
Снимок Алла Пугачева запостила в Instagram.
"Люблю тебя. Горжусь тобой. С днем рождения", – коротко подписала снимок дочери Алла Пугачева.
В ответ Кристина Орбакайте ответила маме тоже коротко, но очень душевно: "Спасибо, моя жизнь"
Пост певицы собрал почти 100 тысяч лайков и сотни комментариев с поздравлениями Кристины.
Кристина Орбакайте – дочь Аллы Пугачевой от брака с цирковым артистом Миколасом Орбакасом. В ноябре 1973 года они расстались.
Ранее Кристина Орбакайте показала редкое фото с Аллой Пугачевой и детьми.
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