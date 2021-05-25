72-летняя Пугачева в 50-летие Орбакайте написала ей самые важные слова

Недавно Примадонна отпраздновала свой день рождения, а теперь отмечает 50-летие своей дочери, Кристины Орбакайте. Звездная мама опубликовала трогательный пост

Фото: instagram.com/alla_orfey

Российская певица Алла Пугачева посвятила отдельный пост своей дочери, Кристине Орбакайте, которую уже поздравил и Филипп Киркоров. Примадонна опубликовала архивное черно-белое фото Кристины и подписала его всего тремя короткими предложениями.

Снимок Алла Пугачева запостила в Instagram.

"Люблю тебя. Горжусь тобой. С днем рождения", – коротко подписала снимок дочери Алла Пугачева.

Кристина Орбакайте Фото: instagram.com/alla_orfey

В ответ Кристина Орбакайте ответила маме тоже коротко, но очень душевно: "Спасибо, моя жизнь"

Пост певицы собрал почти 100 тысяч лайков и сотни комментариев с поздравлениями Кристины.

Кристина Орбакайте – дочь Аллы Пугачевой от брака с цирковым артистом Миколасом Орбакасом. В ноябре 1973 года они расстались.

Ранее Кристина Орбакайте показала редкое фото с Аллой Пугачевой и детьми.

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