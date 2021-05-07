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Киркоров не наладил личную жизнь после Пугачевой из-за высокой планки – признание артиста

Сегодня, 18:41

Российский певец объяснил, почему после развода с Аллой Пугачевой не женился во второй раз. По словам артиста, больше не встречал такой женщины

Филипп Киркоров стал для Аллы Пугачевой четвертым мужем, роман с которым был одним из самых ярких в биографии Примадонны. Долгое время после развода артистам удавалось сохранять теплые отношения. Но в последнее время в Сети заговорили о ссоре между бывшими супругами.

Филипп Киркоров никак не комментирует эти слухи, но Пугачеву по-прежнему называет одной из главных женщин в своей жизни. В небольшом интервью для YouTube-канала Оксаны Марченко артист признался, что Алла Борисовна помогла ему оправиться после потери мамы.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
Фото: Скриншот из YouTube

Мама Киркорова Виктория умерла в день его рождения. О смерти близкого человека он узнал от Примадонны, когда они были на студии звукозаписи.

"Такого человека как мама у меня не было. Я не встретил. Боль все не утихает. Мне очень не хватает мамы. Это был мой самый близкий друг. С ней всегда было спокойно и легко. Мне очень ее не хватает", – поделился певец.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров
Алла Пугачева и Филипп Киркоров
Фото: Instagram

В тот период Пугачева была очень близким человеком для Киркорова.

"У них очень много общего. Они обе сильные женщины. В то время она меня настолько окрылила и дала возможность не сойти с ума. Я был на грани помешательства. Если бы не было ее, я не знаю, как смог бы пережить этот момент, когда мама ушла из жизни. Период проб и ошибок. Молодость конечно давала о себе знать. Совершал много глупостей, за что я потом и поплатился", – сделал откровенное признание певец.

Совместная жизнь с Пугачевой дала певцу многое.

"Изрек очень серьезный опыт. Получил урок жизни с такой сильной и великой женщиной, что дало очень многое и сделало меня сильным", – рассказал Филипп.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров
Алла Пугачева и Филипп Киркоров
Фото: Instagram

Причина, почему не удалось наладить личную жизнь после развода, проста – Киркорову сложно решиться на новые отношения после полученного опыта.

"Не женился, потому что слишком велика планка. В моей жизни был лозунг: "Полюбить — так королеву, проиграть — так миллион". И королеву я любил, и миллионы проигрывал", – признался, – поделился артист.

Ранее бывшая домработница Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова рассказала о работе у звезд.

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