Соседов о Примадонне: Пугачева всем надоела, как собака – и Киркорову, и мне

Артисты никогда не были счастливы в браке и жили каждый своей жизнью, утверждает российский музыкальный критик

Российские артисты Филипп Киркоров и Алла Пугачева Фото: Сегодня

Российский музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что у Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой "не было никаких любовных отношений". По его словам, артисты никогда не были счастливы в браке и жили каждый своей жизнью.

"У меня спрашивают, счастлива была ли Алла, когда жила с Филиппом, – рассказывает изданию Собеседник Сергей Соседов. – Какое там, к черту, счастье? Они всегда ходили сами по себе. На публике – да: он при ней, она при нем. Но там не было никаких любовных отношений. Это же сразу видно!".

Также музыкальный критик вспомнил встречу с Киркоровым в одном из московских клубов.

"Помню один интересный эпизод, – продолжает Сергей. – Лет двадцать назад они пришли на тусовку. На выходе я остановил Филиппа [...] У нас был короткий разговор. Все это время Алла стояла и ждала его с совершенно безучастным лицом. Она всегда так ходила: совершенно мертвое лицо, отрешенный взгляд. А сейчас стала еще хуже!".

К слову, Филипп Киркоров, судя по всему, не общается с бывшей женой уже больше года. Ни Пугачева, ни ее нынешний муж юморист Максим Галкин не поздравили в соцсетях Киркорова с днем рождения.

"Пугачева всем надоела, как собака. Она надоела не только Киркорову, но и мне, словно горькая редька. Журналисты просто издеваются над Филиппом, когда спрашивают у него про Аллу", – резюмировал критик.

Напомним, первая супруга Киркорова обвинила Примадонну в их расставании.

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