Несподіване відео: Пугачова станцювала з Галкіним під пісню Кіркорова
Після чуток про сварку Алла Пугачова і Філіп Кіркоров з'явилися на одному заході вперше за довгий час
Вчора Крістіна Орбакайте відзначала день народження. Співачка вирішила влаштувати гучну вечірку, на яку покликала своїх зіркових друзів. Серед гостей були Алла Пугачова і Філіп Кіркоров. Між іншим, експодружжя вперше за кілька років побачилося на одному заході.
Деякий час у ЗМІ обговорювали сварку Філіпа Кіркорова та Алли Пугачової, але артисти вважали за краще не коментувати чутки.
А вчора Максим Галкін в Instagram опублікував відео, на якому вони з Примадонною підспівували Філіпу Кіркорову.
Також на одному з фан-акаунтів з'явилося відео, як Пугачова і Галкін танцюють під пісню Кіркорова.
Нагадаємо, нещодавно Крістіна Орбакайте розповіла, що онука Алли Пугачової вирішила стати співачкою.
Раніше Філіп Кіркоров поділився, чому йому не вдалося налагодити особисте життя після розлучення з Аллою Пугачовою.
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