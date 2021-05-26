Несподіване відео: Пугачова станцювала з Галкіним під пісню Кіркорова

Після чуток про сварку Алла Пугачова і Філіп Кіркоров з'явилися на одному заході вперше за довгий час

Фото: instagram.com/fkirkorov, скриншот

Вчора Крістіна Орбакайте відзначала день народження. Співачка вирішила влаштувати гучну вечірку, на яку покликала своїх зіркових друзів. Серед гостей були Алла Пугачова і Філіп Кіркоров. Між іншим, експодружжя вперше за кілька років побачилося на одному заході.

Деякий час у ЗМІ обговорювали сварку Філіпа Кіркорова та Алли Пугачової, але артисти вважали за краще не коментувати чутки.

А вчора Максим Галкін в Instagram опублікував відео, на якому вони з Примадонною підспівували Філіпу Кіркорову.

Також на одному з фан-акаунтів з'явилося відео, як Пугачова і Галкін танцюють під пісню Кіркорова.

Нагадаємо, нещодавно Крістіна Орбакайте розповіла, що онука Алли Пугачової вирішила стати співачкою.

Раніше Філіп Кіркоров поділився, чому йому не вдалося налагодити особисте життя після розлучення з Аллою Пугачовою.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися