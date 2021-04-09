Некролог. Принц Филипп — герцог с сильным характером и принципиальной позицией

Моменты печали и радости его тернистого пути

Сегодня мир потрясла новость о смерти принца Филиппа — мужа королевы Великобритании Елизаветы II. В июне ему бы исполнилось 100 лет. Герцог Эдинбургский заполнился как человек с сильным характером и верный спутник Ее Величества. Об их удивительной истории любви королевой Елизаветой мы уже рассказывали. Теперь хочется чуть подробнее остановиться на его жизненном пути.

Благородное происхождение

Принц Филипп Фото: Getty Images

Родословная принца Филиппа впечатляет. Он появился на свет 10 июня 1992 года на греческом острове Корфу в семье принца Андрея, сына короля Греции. Поскольку Филипп был также правнуком датского короля Кристиана IX, с рождения он получил титул принца Греческого и Датского, и мог бы претендовать на престолы обеих стран.

По линии матери Филипп был праправнуком британской королевы Виктории и российского императора Николая I. Это значит, что у него даже больше королевских кровей, чем у Елизаветы II.

Сложное детство и военная юность

Принц Филипп Фото: Getty Images

Детство будущего правителя Великобритании не было безоблачным. После военного переворота, который случился вследствие греко-турецкой войны (1919-1922), дедушка Филиппа отрекся от престола, а отцу грозила смертная казнь. Семья принца Андрея бежала во Францию. Там Филипп пошел в школу, но продлилось это недолго: в 7 лет его отправили к родственникам Маунтбеттенам в Англию.

Впрочем, в Лондоне принц Греческий и Датский тоже не задержался. Сначала он учился в Германии, а последние классы — в Шотландии. Ради поступления в Королевский военно-морской колледж Филипп все же вернулся в Англию. Приближающаяся Вторая мировая война заставила его выбрать военную профессию.

В колледже Филипп учился с 1939-го по 1940-й, закончил его с отличием и получил звание мичмана. Сразу после выпуска принц попал на войну. В составе Военно-морского флота он участвовал в Критской операции, сражении у мыса Маталан, Сицилийской операции. За это был удостоен звания старшего лейтенанта.

Брак с Елизаветой

Свадьба принца Филиппа и Елизаветы II Фото: Getty Images

Всю войну Филипп переписывался с молодой принцессой Елизаветой — своей четвероюродной сестрой. Они познакомились во время одного из визитов Георга VI в военно-морской колледж. Несмотря на то, что некоторые члены королевской семьи считали Филиппа "грубым и невоспитанным", а на его банковском счету было 12 пенсов, 10 июля 1947-го они с Елизаветой обручились.

Ради возлюбленной Филипп отказался от титулов принца Греческого и Датского, и стал англиканцем. Зато накануне свадьбы король сделал его герцогом Эдинбургским, графом Мерионетским и бароном Гринвичским. Церемония бракосочетания состоялась 20 ноября 1947 года.

Последующие 4 года Филипп продолжал военно-морскую службу, а затем был вынужден уйти в отставку. Многие пророчили принцу звание главнокомандующего Королевским флотом, но его судьба сложилась иначе.

Новая глава

Королева Елизавета ІІ и принц Филипп Фото: Getty Images

В 1952-м умер король Георг VI, а Елизавета взошла на престол. Ее супруг был объявлен принцем-консортом, который должен сопровождать королеву во время официальных выходов и поездок. Филипп считался вторым по старшинству после Елизаветы, но не имел властных полномочий.

С тех пор герцог Эдинбургский посвятил себя службе королевской семье. Он был покровителем около 800 организаций — создавал благотворительные фонды и учебные заведения, поддерживал конный спорт и дикую природу.

Принц Филипп и Елизавета II с детьми Фото: Getty Images

Одним из важных проектов Филиппа была забота о молодежи. В 1956-м он основал фонд, который "поощряет приобретение навыков жизни в коллективе и любовь к природе". Герцог считал, что если помочь молодым людям стать успешными в чем-то одном, этот успех распространится и на другие сферы их жизни.

Интересно, что с собственными детьми, Филиппу не всегда удавалось найти общий язык. Их у него четверо — первенец Чарльз, принцы Эндрю и Эдуард и дочь, принцесса Анна.

Последние годы

Елизавета II и принц Филипп Фото: Instagram

После 90 лет здоровье Филиппа начало ухудшаться. В 2017 году он прекратил выполнять общественные обязанности, хотя все еще сопровождал Елизавету II. В феврале 2021 года принца Филиппа госпитализировали. Он перенес операцию на сердце, а в марте вернулся домой. Спустя месяц, 9 апреля, он скончался. Его будут помнить как человека с сильным характером и принципиальной позицией, а также того, кто стал по-настоящему надежной опорой для королевы Великобритании.

Также читайте, как Кейт Миддлтон и принц Уильям отреагировали на смерть принца Филиппа.

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