Некролог. Принц Филипп — герцог с сильным характером и принципиальной позицией
Моменты печали и радости его тернистого пути
Сегодня мир потрясла новость о смерти принца Филиппа — мужа королевы Великобритании Елизаветы II. В июне ему бы исполнилось 100 лет. Герцог Эдинбургский заполнился как человек с сильным характером и верный спутник Ее Величества. Об их удивительной истории любви королевой Елизаветой мы уже рассказывали. Теперь хочется чуть подробнее остановиться на его жизненном пути.
Родословная принца Филиппа впечатляет. Он появился на свет 10 июня 1992 года на греческом острове Корфу в семье принца Андрея, сына короля Греции. Поскольку Филипп был также правнуком датского короля Кристиана IX, с рождения он получил титул принца Греческого и Датского, и мог бы претендовать на престолы обеих стран.
По линии матери Филипп был праправнуком британской королевы Виктории и российского императора Николая I. Это значит, что у него даже больше королевских кровей, чем у Елизаветы II.
Детство будущего правителя Великобритании не было безоблачным. После военного переворота, который случился вследствие греко-турецкой войны (1919-1922), дедушка Филиппа отрекся от престола, а отцу грозила смертная казнь. Семья принца Андрея бежала во Францию. Там Филипп пошел в школу, но продлилось это недолго: в 7 лет его отправили к родственникам Маунтбеттенам в Англию.
Впрочем, в Лондоне принц Греческий и Датский тоже не задержался. Сначала он учился в Германии, а последние классы — в Шотландии. Ради поступления в Королевский военно-морской колледж Филипп все же вернулся в Англию. Приближающаяся Вторая мировая война заставила его выбрать военную профессию.
В колледже Филипп учился с 1939-го по 1940-й, закончил его с отличием и получил звание мичмана. Сразу после выпуска принц попал на войну. В составе Военно-морского флота он участвовал в Критской операции, сражении у мыса Маталан, Сицилийской операции. За это был удостоен звания старшего лейтенанта.
Всю войну Филипп переписывался с молодой принцессой Елизаветой — своей четвероюродной сестрой. Они познакомились во время одного из визитов Георга VI в военно-морской колледж. Несмотря на то, что некоторые члены королевской семьи считали Филиппа "грубым и невоспитанным", а на его банковском счету было 12 пенсов, 10 июля 1947-го они с Елизаветой обручились.
Ради возлюбленной Филипп отказался от титулов принца Греческого и Датского, и стал англиканцем. Зато накануне свадьбы король сделал его герцогом Эдинбургским, графом Мерионетским и бароном Гринвичским. Церемония бракосочетания состоялась 20 ноября 1947 года.
Последующие 4 года Филипп продолжал военно-морскую службу, а затем был вынужден уйти в отставку. Многие пророчили принцу звание главнокомандующего Королевским флотом, но его судьба сложилась иначе.
В 1952-м умер король Георг VI, а Елизавета взошла на престол. Ее супруг был объявлен принцем-консортом, который должен сопровождать королеву во время официальных выходов и поездок. Филипп считался вторым по старшинству после Елизаветы, но не имел властных полномочий.
С тех пор герцог Эдинбургский посвятил себя службе королевской семье. Он был покровителем около 800 организаций — создавал благотворительные фонды и учебные заведения, поддерживал конный спорт и дикую природу.
Одним из важных проектов Филиппа была забота о молодежи. В 1956-м он основал фонд, который "поощряет приобретение навыков жизни в коллективе и любовь к природе". Герцог считал, что если помочь молодым людям стать успешными в чем-то одном, этот успех распространится и на другие сферы их жизни.
Интересно, что с собственными детьми, Филиппу не всегда удавалось найти общий язык. Их у него четверо — первенец Чарльз, принцы Эндрю и Эдуард и дочь, принцесса Анна.
После 90 лет здоровье Филиппа начало ухудшаться. В 2017 году он прекратил выполнять общественные обязанности, хотя все еще сопровождал Елизавету II. В феврале 2021 года принца Филиппа госпитализировали. Он перенес операцию на сердце, а в марте вернулся домой. Спустя месяц, 9 апреля, он скончался. Его будут помнить как человека с сильным характером и принципиальной позицией, а также того, кто стал по-настоящему надежной опорой для королевы Великобритании.
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