Умер супруг Елизаветы II принц Филипп

В июне герцогу Эдинбургскому могло бы исполниться 100 лет

Сегодня, 9 апреля, умер супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп. Ему было 99 лет. Причина смерти пока не известна.

Герцог Эдинбургский умер в Виндзорском замке через три недели после того, как его выписали из лондонской больницы. Там принц Филипп перенес операцию на сердце. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте королевской семьи.

Принц Филипп Фото: Getty Images

"С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке. Королевская семья присоединяется к людям со всего мира, оплакивая его потерю", – говорится в заявлении.

10 июня королевская семья готовилась отпраздновать 100-летие принца Филиппа, который был известен как один из самых ярких и неполиткорректных монархов.

Принц Филипп и королева Елизавета II Фото: Getty Images

Супруг 94-летней Елизаветы II был госпитализирован 17 февраля в частную больницу короля Эдуарда VII по причине недомогания. Потом его перевели в государственную больницу Святого Варфоломея, где он продолжил лечение от неназванной инфекции. При этом уточнялось, что она не была связана с коронавирусом COVID-19. Там же принц Филипп прошел обследование на сердце, а в начале марта стало известно, что его прооперировали.

Тогда семья принца Филиппа никак не комментировала его здоровье. Лишь принц Уильям в небольшом комментарии сказал, что его дедушка в порядке. После лечения от инфекции и восстановления после операции, 16 марта принц Филипп был выписан из больницы.

Сейчас на Букингемском дворце и резиденции британского премьера приспущен национальный флаг. По всей Великобритании объявлен национальный траур, который продлится 30 дней.

Напомним, что с осени 2017 года принц Филипп находился в отставке и вел в основном уединенную жизнь.

В ноябре прошлого года принц Филипп и королева Елизавета II отметили 73-ю годовщину своей свадьбы.

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