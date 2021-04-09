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Некролог. Принц Філіп – герцог із сильним характером і принциповою позицією

Сьогодні, 18:18

Моменти печалі та радості його тернистого шляху

Сьогодні світ сколихнула новина про смерть принца Філіпа – чоловіка королеви Великобританії Єлизавети II. У червні йому б виповнилося 100 років. Герцог Единбурзький запам'ятався людиною із сильним характером і вірним супутником Її Величності. Про їх дивовижну історію кохання з королевою Єлизаветою ми вже розповідали. Тепер хочеться трохи докладніше зупинитися на його життєвому шляху.

Благородне походження

Принц Філіп
Принц Філіп
Фото: Getty Images

Принц Філіа з'явився на світ 10 червня 1921 на грецькому острові Корфу в родині принца Андрія, сина короля Греції. Оскільки Філіп був також правнуком датського короля Крістіана IX, з народження він отримав титул принца Грецького і Датського, і міг би претендувати на престоли обох країн.

По лінії матері Філіп був праправнуком британської королеви Вікторії і російського імператора Миколи I. Це означає, що у нього навіть більше королівської крові, ніж у Єлизавети II.

Складне дитинство і військова юність

Принц Філіп
Принц Філіп
Фото: Getty Images

Дитинство майбутнього правителя Великобританії не було безхмарним. Після військового перевороту, що стався внаслідок греко-турецької війни (1919-1922), дідусь Філіпа відрікся від престолу, а батькові загрожувала смертна кара. Сім'я принца Андрія втекла до Франції. Там Філіп пішов до школи, але тривало це недовго: у 7 років його відправили до родичів Маунтбеттенів у Англію.

Утім, у Лондоні принц Грецький і Датський теж не затримався. Спочатку він навчався у Німеччині, а останні класи – в Шотландії. Заради вступу до Королівського військово-морського коледжу Філіп все ж повернувся до Англії. Друга світова війна змусила його обрати військову професію.

У коледжі Філіп навчався з 1939-го по 1940-й, закінчив його з відзнакою і отримав звання мічмана. Відразу після випуску принц потрапив на війну. У складі Військово-морського флоту він брав участь у Критській операції, битві біля мису Маталан, Сицилійській операції. За це був удостоєний звання старшого лейтенанта.

Шлюб з Єлизаветою

Весілля принца Філіпа і Єлизавети II
Весілля принца Філіпа і Єлизавети II
Фото: Getty Images

Всю війну Філіп листувався з молодою принцесою Єлизаветою – своєю четвероюрідною сестрою. Вони познайомилися під час одного з візитів Георга VI у військово-морський коледж. Попри те, що деякі члени королівської сім'ї вважали Філіпа "грубим і невихованим", а на його банківському рахунку було 12 пенсів, 10 липня 1947-го вони з Єлизаветою побралися.

Заради коханої Філіп відмовився від титулів принца Грецького і Датського, і став англіканцем. Зате напередодні весілля король зробив його герцогом Единбурзьким, графом Меріонетскім і бароном Грінвічським. Церемонія одруження відбулася 20 листопада 1947 року.

Наступні 4 роки Філіп продовжував військово-морську службу, а потім був змушений піти у відставку. Багато хто пророкував принцу звання головнокомандувача Королівським флотом, але його доля склалася інакше.

Нова глава

Королева Єлизавета ІІ та принц Філіп
Королева Єлизавета ІІ та принц Філіп
Фото: Getty Images

У 1952-му помер король Георг VI, а Єлизавета зійшла на престол. Її чоловік був оголошений принцом-консортом, який мав супроводжувати королеву під час офіційних виходів і поїздок. Філіп вважався другим за старшинством після Єлизавети, але не мав владних повноважень.

Відтоді герцог Единбурзький присвятив себе службі королівській сім'ї. Він був покровителем близько 800 організацій – створював благодійні фонди і заклади освіти, підтримував кінний спорт і дику природу.

Принц Філіп та Єлизавета II з дітьми
Принц Філіп та Єлизавета II з дітьми
Фото: Getty Images

Одним з важливих проектів Філіпа була турбота про молодь. У 1956-му він заснував фонд, який "заохочує придбання навичок життя в колективі і любов до природи". Герцог вважав, якщо допомогти молодим людям стати успішними в чомусь одному, цей успіх пошириться і на інші сфери їхнього життя.

Цікаво, що з власними дітьми, Філіпу не завжди вдавалося знайти спільну мову. Їх у нього четверо – первісток Чарльз, принци Ендрю та Едуард і донька, принцеса Анна.

Останні роки

Єлизавета II і принц Філіпп
Єлизавета II і принц Філіпп
Фото: Instagram

Після 90 років здоров'я Філіпа почало погіршуватися. У 2017 році він припинив виконувати громадські обов'язки, хоча все ще супроводжував Єлизавету II. У лютому 2021 року принца Філіпа госпіталізували. Він переніс операцію на серці, а в березні повернувся додому. За місяць, 9 квітня, він помер. Його пам'ятатимуть як людину з сильним характером і принциповою позицією, а також того, хто став справді надійною опорою для королеви Великобританії.

Також читайте, як Кейт Міддлтон і принц Вільям відреагували на смерть принца Філіпа.

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