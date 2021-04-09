Стало известно, как похоронят супруга Елизаветы II принца Филиппа

Герцог Эдинбургский будет похоронен в садах Виндзорского замка

Похороны принца Филиппа, который скончался сегодня в возрасте 99 лет, состоятся в Виндзоре. Похороны будут не государственными – на них будет присутствовать лишь узкий круг близких и официальных лиц.

Перед похоронами тело герцога Эдинбургского будет находится во дворце Сент-Джеймс. Именно там несколько дней лежало тело принцессы Дианы в 1997 году перед ее похоронами.

Принц Филипп Фото: Getty Images

На смерть герцога Эдинбургского уже отреагировали Кейт Миддлтон и принц Уильям.

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