Стало известно, как похоронят супруга Елизаветы II принца Филиппа
Герцог Эдинбургский будет похоронен в садах Виндзорского замка
Похороны принца Филиппа, который скончался сегодня в возрасте 99 лет, состоятся в Виндзоре. Похороны будут не государственными – на них будет присутствовать лишь узкий круг близких и официальных лиц.
Перед похоронами тело герцога Эдинбургского будет находится во дворце Сент-Джеймс. Именно там несколько дней лежало тело принцессы Дианы в 1997 году перед ее похоронами.
На смерть герцога Эдинбургского уже отреагировали Кейт Миддлтон и принц Уильям.
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