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99-летнего принца Филиппа прооперировали

Сегодня, 16:31

Супругу Елизаветы II сделали операцию на сердце

Начали появляться новости о здоровье принца Филиппа, который уже несколько недель находится в больнице.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Букингемкский дворец,что в больнице Святого Варфоломея мужу Елизаветы II сделали операцию на сердце.

"Герцог Эдинбургский накануне успешно перенес операцию в связи с заболеванием сердца в больнице Святого Варфоломея. Его Королевское Высочество останется в больнице для лечения, отдыха и восстановления сил в течение нескольких дней", – сказано в сообщении.

Принц Филипп
Принц Филипп
Фото: instagram.com/clarencehouse

Напомним, семья Филиппа почти никак не комментирует его состояние здоровья. Принц Уильям дал небольшой комментарий и сообщил, что принц Филипп в порядке. При этом СМИ сфотографировали принца Чарльза, когда он навещал отца, и отметили, что он вышел из больницы очень грустным.

Ранее мы сообщали, что принц Гарри готовится вернуться в Лондон, если герцогу Эдинбургскому станет хуже.

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