Каким мы запомним принца Филиппа: 10 фото

Со смертью герцога Эдинбургского ушла целая эпоха

9 апреля на 100-м году жизни скончался принц Филипп. Он был первый, кто присягнул королеве Елизавете II, когда та заняла трон, и прожил с ней в браке 74 года.

Известно, что герцог Эдинбургский умер в Виндзорском замке. В марте он был госпитализирован, а после перенес операцию на сердце.

Принц Филипп Фото: Getty Images

Всю свою жизнь он посвятил супруге – однажды Филипп поклялся не только любить свою жену, но и служить короне.

Принц Филипп и Елизавета II Фото: Getty Images

Королева Елизавета, принц Филипп и их дети Фото: Getty Images

Юный Филипп учился в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте. Именно там он познакомился с будущей женой.

Королева Елизавета ІІ и принц Филипп Фото: Getty Images

Филип сделал Элизабет предложение на берегу озера в семейном поместье Балморал с кольцом, инкрустированным бриллиантами от тиары его матери.

Свадьба принца Филиппа и Елизаветы II Фото: Getty Images

"Полная и безоговорочная влюбленность делает все личные проблемы и даже мир мелкими", – считал принц Филипп.

Принц Филипп Фото: Getty Images

К слову, внезапное восхождение Елизаветы на престол фактически положило конец морской карьере Филиппа.

Принц Филипп и Елизавета II Фото: Getty Images

В интервью для ITV, посвященном его 90-летию, Филип признался, что разочарован тем, что бросил все это.

Принц Филипп, его сын принц Чарльз и принцесса Диана Фото: Getty Images

"Меня только что повысили до командира, и дело в том, что самая интересная часть моей военно-морской карьеры только начиналась".

Принц Филипп и королева Елизавета II Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон с принцем Филиппом Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Ранее мы рассказывали историю любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа.

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