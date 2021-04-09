Каким мы запомним принца Филиппа: 10 фото
Со смертью герцога Эдинбургского ушла целая эпоха
9 апреля на 100-м году жизни скончался принц Филипп. Он был первый, кто присягнул королеве Елизавете II, когда та заняла трон, и прожил с ней в браке 74 года.
Известно, что герцог Эдинбургский умер в Виндзорском замке. В марте он был госпитализирован, а после перенес операцию на сердце.
Всю свою жизнь он посвятил супруге – однажды Филипп поклялся не только любить свою жену, но и служить короне.
Юный Филипп учился в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте. Именно там он познакомился с будущей женой.
Филип сделал Элизабет предложение на берегу озера в семейном поместье Балморал с кольцом, инкрустированным бриллиантами от тиары его матери.
К слову, внезапное восхождение Елизаветы на престол фактически положило конец морской карьере Филиппа.
В интервью для ITV, посвященном его 90-летию, Филип признался, что разочарован тем, что бросил все это.
"Меня только что повысили до командира, и дело в том, что самая интересная часть моей военно-морской карьеры только начиналась".
Ранее мы рассказывали историю любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа.
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