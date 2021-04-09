Кейт Миддлтон и принц Уильям отреагировали на смерть принца Филиппа

Супруг королевы Елизаветы II скончался 9 апреля

Сегодня стало известно о смерти герцога Эдинбургского принца Филиппа – супруга королевы Великобритании Елизаветы II. 10 июня ему бы исполнилось 100 лет.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отреагировали на смерть принца Филиппа. В их официальном Instagram-аккаунте появился пост с сообщением об утрате и черно-белым фото герцога.

Скриншот: instagram.com/kensingtonroyal

"С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

Королевская семья присоединяется к людям со всего мира, оплакивая его утрату", – говорится в сообщении герцогов Кембриджских.

Елизавета II, принц Филипп, Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

В Британии объявлен национальный траур по принцу Филипу, который продлится 30 дней.

Напомним, что в марте супругу Елизаветы II сделали операцию на сердце. Он несколько недель провел в больнице, где его навещали принц Уильям и принц Чарльз.

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