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Елизавета II и принц Чарльз на прогулке в королевском саду: новые фото

Сегодня, 14:44

Королевский фотограф опубликовал снимки Ее Величества перед Пасхой

Опубликованы новые фото королевы Елизаветы II и ее сына принца Чарльза. Снимки королевского фотографа Криса Джексона появились в Instagram накануне католической Пасхи, которая в 2021 году отмечается 4 апреля.

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На фотографиях, сделанных в саду Фрогмор-хауса в Виндзоре, Ее Величество запечатлена в длинном зеленом пальто и платке с цветочным принтом. Она также надела вязаные перчатки и черные сапоги.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

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72-летний принц Чарльз выбрал для прогулки светло-коричневое пальто, темные брюки и туфли.

Фото: instagram.com/clarencehouse

А вот известный украинский пенсионер-влогер дед Панч выпустил новый эпизод своего YouTube-шоу, в котором рассказал все, что нужно знать о новом локдауне:

Напомним, что ранее Елизавета II выступила с обращением перед интервью принца Гарри и Меган Маркл.

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