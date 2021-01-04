Не на Бали: Ксения Мишина показала, где лучше всего отдохнуть зимой
"Холостячка" отправилась в Карпаты вместе со своим новым бойфрендом
Героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая недавно призналась, как скрывала свой новый роман, поделилась фотографией, сделанной на отдыхе в горах. Вместе с Александром Эллертом актриса отдохнула в Карпатах и даже занялась экстремальным спортом.
На своей странице в Instagram Мишина опубликовала фото, на котором она запечатлена стоя на сноуборде на снежном спуске.
"С чистейшим воздухом, паром изо рта, глинтвейном, с потрясающими снегопадами, сугробами, пейзажами, событиями и возможностями", – написала в посте Ксения.
Она также призналась, что все же больше любит отдух у моря, на солнце.
Ксения Мишина и Александр Эллет встретили Новый год в Буковеле. Это их первое совместное путешествие после финала проекта "Холостячка".
Недавно мы также писали, что Андрей Рыбак показал фото с девушкой, с которой познакомился до "Холостячки".
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