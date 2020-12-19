Сценарий или постанова? Ксения Мишина прокомментировала финал "Холостячки"
В пятницу, 18 декабря, состоялся финал романтического шоу
Минувшим вечером состоялся финал шоу "Холостячка", в котором главная героиня Ксения Мишина сделала свой выбор. Победителем стал Александр Эллер, не оставив шанса Алексею Тригубенко.
После завершения шоу Мишина прокомментировала свое решение и участие в "Холостячке" на своей странице в Instagram. Она также поделилась фотографией, на которой целуется с Александром.
"Кто-то скажет шоу, постановка, сценарий. Я скажу – да! Но не тот сценарий, о котором вы сейчас подумали. Выбор я делала сердцем", – призналась своим подписчикам девушка.
По словам Ксении, она счастлива, что согласилась участвовать в "Холостячке", а также поблагодарила всю команду, работавшую над проектом. Мишина утверждает, что выбрала возлюбленного сама, хотя проект и снимали по сценарию.
Ранее мы рассказывали, как прошел финальный эпизод реалити "Холостячка".
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