"Та самая Алина": Андрей Рыбак показал фото с девушкой, с которой познакомился до "Холостячки"

После проекта Андрей завел новые отношения

Андрей Рыбак ушел с проекта "Холостячка" еще до финала. Тогда выяснилось, что еще до участия в реалити он пообещал некой девушке по имени Алина, что покинет шоу и будет встречаться с ней. Однако вскоре Рыбак влюбился в главную героиню Ксению Мишину.

На пост-шоу "Холостячка: жизнь после проекта" Андрей рассказал, с кем он встречается сейчас. Оказывается, они с Алиной все же вместе. В доказательство тому накануне Рыбак опубликовал в Сети селфи с девушкой.

Андрей Рыбак и Алина Смирнова Фото: instagram.com/rybak_sydney

Фото экс-участник "Холостячки" подписал так: "Та сама Алина".

Ранее Андрей Рыбак также признался, что в соцсетях в адрес его пассии пишут много негатива.

"На нее выливается много негатива в соцсетях. Ее сравнивают с Ксюшей, обвиняют, что она якобы развалила наши отношения с Мишиной", – объяснил Андрей.

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