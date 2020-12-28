Мишина о быте с Эллертом: "Попросила помыть пол, а он сказал: "Сама помоешь"

Ксения Мишина рассказала о совместной жизни с Александром Эллертом

После того, как все узнали, что герои реалити "Холостячка" Ксения Мишина и Александр Эллерт не расстались по завершении проекта, многих стало интересовать, как парочка устроила совместный быт.

Оказалось, что Мишина и Эллерт почти сразу стали жить вместе. По словам Ксении, им с Александром быстро удается решать бытовые вопросы.

"По быту — в целом все хорошо, но однажды, помню, я попросила его помыть пол, а он сказал, мол, помоешь сама, а я пропылесошу. Вот и все трудности", – рассказала Ксения в интервью Фактам ICTV.

Ксения Мишина и Александр Эллерт Фото: instagram.com/misha.k.ua, instagram.com/ellert_a

Ксения также призналась, что после финала "Холостячки" они с Александром съехались в течение трех дней. Причем именно Эллерту понадобилось несколько дней, чтобы решиться на совместное проживание – Ксения сразу была на это готова.

Напомним, в финале проекта "Холостячка" Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта. Вместе с ним в финале за сердце Ксении боролся Алексей Тригубенко. Многие сравнивали характеры Александра и его оппонента – Алексея. Если первого все считают шумным и юморным, то второго – спокойным и надежным. Это, кстати, одна из причин, по которой все думали, что Ксения выберет "стабильность с Лешей", а не "веселье с Эллертом".

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