Не на Балі: Ксенія Мішина показала, де найкраще відпочити взимку

"Холостячка" вирушила в Карпати разом зі своїм новим бойфрендом

Героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, яка нещодавно зізналася, як приховувала свій новий роман, поділилася фотографією, зробленою на відпочинку в горах. Разом з Олександром Еллертом акторка відпочила в Карпатах і навіть зайнялася екстремальним спортом.

На своїй сторінці в Instagram Мішина опублікувала фото, на якому вона зображена стоячи на сноуборді на сніжному спуску.

Ксенія Мішина

Фото: instagram.com/misha.k.ua

"З найчистішим повітрям, парою з рота, глінтвейном, з приголомшливими снігопадами, заметами, пейзажами, подіями і можливостями", – написала в пості Ксенія.

Вона також зізналася, що все ж більше любить відпочинок на морі та сонці.

Ксенія Мішина та Олександр Еллет зустріли Новий рік у Буковелі. Це їх перша спільна подорож після фіналу проекту "Холостячка".

Нещодавно ми також писали, що Андрій Рибак показав фото з дівчиною, з якою познайомився до "Холостячки" .

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