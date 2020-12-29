Засунул руки в белье: участник "Холостячки" снялся в дерзкой фотосессии. Его раскритиковали

Артем Шепель удивил подписчиков пикантным образом

Участник "Холостячки" Артем Шепель снялся в фотосессии, которая вызвала неоднозначную реакцию у его подписчиков.

На черно-белых фото, которые парень опубликовал в Instagram, Шепель позирует в шубе с леопардовым принтом, которую он надел на голое тело. На одном из снимков Артем засунул руки в штаны, что вызвало бурные эмоции у его подписчиков.

"Когда затронуто сердце, тело тоже жаждет прикосновений", – подписал один из снимков Артем.

Артем Шепель Фото: instagram.com/theanimalstyle

Кому-то понравились дерзкие снимки Артема, а многим – не очень. Некоторые подписчики Шепеля отметили, что эти фото выглядят немного пошло.

"Этим фото вся мужественность стерта как ластиком. Это уже пошлость, сорри. Ну рысь (леопард, волк) наброшен на плечи, ну рельефный торс, ну положи руки на пояс и искусственно занизь линию брюк...Но засунуть руки в штаны", "Господи, зачем так фоткаться", "Зачем?" – пишут подписчики Артема.

Ранее Ксения Мишина рассказала о быте с Александром Эллертом. Напомним, в финале проекта "Холостячка" Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться