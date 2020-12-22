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Александр Эллерт рассказал о реакции своей дочери на его победу в "Холостячке"

Сегодня, 11:00

Девочка была рада такому результату финала проекта

Комик и сценарист Александр Эллерт, который завоевал сердце Ксении Мишиной в "Холостячке", рассказал о реакции своей 13-летней дочери Элины на его победу в проекте.

По словам Эллерта, после финала они с дочкой встречались и несколько раз созванивались.

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"Она довольна! Мы виделись, созванивались, списывались. Сказала: "Ура!" – рассказал Александр в интервью "СТБ".

Александр Эллерт c дочкой Элей
Александр Эллерт c дочкой Элей
Фото: instagram.com/ellert_a

Отметим, что Эля уже знакома с Ксенией Мишиной. Девочка снималась в одном из эпизодов "Холостячки", где Мишина знакомилась с родными участников. Тогда им удалось некоторое время пообщаться наедине. Похоже, что они нашли общий язык, и это к лучшему, ведь, кто знает, вдруг Ксения и Александр действительно захотят создать большую семью?

Ксения Мишина и дочь Александра Эллерта Элина
Ксения Мишина и дочь Александра Эллерта Элина
Фото: Скриншот из видео

Ранее мы рассказывали интересные подробности биографии Александра Эллерта.

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