"Официальное заявление": будет ли Леся Никитюк "Холостячкой-2"? (видео)

Телеведущая опубликовала видеообращение

После завершения первого сезона проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной все начали думать, кто станет следующей героиней романтического реалити. Одной из главных претенденток, по мнению поклонников (и даже многих звезд шоу-бизнеса), стала телеведущая Леся Никитюк.

Леся наконец-то решила ответить всем, кто надеется увидеть ее в следующем сезоне шоу. В Instastories она опубликовала видео с подписью "официальное заявление", где в кругу друзей сделала признание.

"В последнее время всех мучит один и тот же вопрос: "Пойду ли я в "Холостячку?" Отвечаю: я…пока еще не знаю, спасибо", – пошутила Леся.

Леся Никитюк Видео: instagram.com/lesia_nikituk

Пока что Леся только шутит на эту тему, но, кто знает, вдруг она действительно станет героиней второго сезона "Холостячки"?

Тем временем стало известно, кто стал героем 11 сезона шоу "Холостяк", съемки которого сейчас в самом разгаре.

Ранее мы рассказывали, остались ли вместе после завершения проекта Ксения Мишина и Александр Эллерт.

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