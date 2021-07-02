Налоговая заблокировала счета певицы МакSим, которая сейчас лежит в коме – СМИ

В СМИ стала появляться информация, что банковские счета МакSим были заблокированы еще в мае в связи с неподачей декларации. Представитель певицы прокомментировала слухи

МакSим находится в критическом состоянии / Фото: instagram.com/maksimartist

Уже несколько недель российская певица Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, находится в коме в тяжелом состоянии. Поклонники внимательно следят за новостями о певице и ждут хороших новостей.

Но теперь в СМИ стала появляться информация, что налоговая служба еще в конце весны заблокировала банковские счета звезды. Причиной стало непредоставление налоговой декларации. Об этом сообщает StarHit.

"У исполнительницы хита "Знаешь ли ты" имеется собственное ИП Максимова Марина Сергеевна, но она не успела подать налоговую декларацию в контролирующий орган. Поэтому ведомство приняло решение приостановить все операции и переводы", – написало издание.

Состояние МакSим не улучшается / Фото: instagram.com/maksimartist

У себя в InstaStories.PR-менеджер певицы Яна Богушевская опровергла появившиеся слухи

"Это ложь. Прежде чем писать, нужно обращаться к официальным представителям артиста, а не к левым источникам", – написала представитель артистки.

Ранее PR-менеджер МакSим опровергла информацию о болезни , поражающей печень, которая могла привести к ухудшению здоровья звезды. Яна Богушевская рассказала, что певица по прежнему находится в тяжелом состоянии и медики пока не делают никаких прогнозов касательно здоровья МакSим.

Напомним, певицу госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление. Сообщалось, что у певицы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и что теперь поражение легких 75%.

Возвращения МакSим домой ждут две ее дочки — 12-летняя Александра и 6-летняя Мария. Сейчас за девочками присматривают родственники и няни.

Отметим, что в 2019 году исполнительница хита "Знаешь ли ты" попала в аварию по дороге в аэропорт, после чего сделала большой перерыв в карьере. Некоторое время МакSим не общалась с журналистами, но осенью прошлого года снова начала выходить в свет.

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