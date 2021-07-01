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Елена Кравец сломала ногу

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
1 июля, 13:20
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Популярная телеведущая рассказала, что получила травму дома. Как только появился отек, Кравец обратилась за помощью к медикам
Елена Кравец
Елена Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets

Телеведущая и актриса "Квартала 95" Елена Кравец, которую недавно показала фото мамы, это лето точно не забудет. Популярная телеведущая сломала ногу. Об этом артистка рассказала в эфире программы "Твій день". ЧП произошло дома.

"Я запуталась в собственных широких шелковых штанах, споткнулась и ударилась об косяк двери. Я даже не упала. Я просто очень сильно ударилась об косяк. Через 15 минут появился отек, нога стала неприятного цвета", – рассказала Кравец.

Артистка обратилась за помощью к медикам. Выяснилось, что у телеведущей перелом плюсневой кости.

Артистка Елена Кравец
Артистка Елена Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets

Неделю Елена будет находится дома. Потом после осмотра врачей, если кость будет правильно срастаться, ей выдадут костыли.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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