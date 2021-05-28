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Дочь Заворотнюк раскрыла правду о своих серьезных проблемах со здоровьем

Сегодня, 10:50

Анна Заворотнюк рассказала, что у нее началась депрессия из-за переживаний по поводу здоровья мамы

Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь Анастасии Заворотнюк Анну часто в Instagram засыпают вопросами о состоянии здоровья мамы, которая уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. На эту тему дочь актрисы предпочитает хранить молчание, но она рассказала, что из-за диагноза мамы у нее самой начались проблемы со здоровьем.

Анна призналась, что на фоне переживаний за маму у нее развилась депрессия. Из-за этого ей пришлось обратиться к специалистам.

Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

"Страшная болезнь мамы окончательно перевернула мою жизнь вверх дном. Я лечилась на протяжении полутора лет, и до сих пор это делаю. Я поменяла свою голову, научилась принимать удары судьбы со смирением", – рассказала дочь Заворотнюк StarHit.

Она добавила, что через некоторое время будет готова поделится своей историей.

Ранее Анна Заворотнюк отреагировали на слухи о здоровье мамы.

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