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Умер режиссер клипов певицы MaкSим, которая сейчас находится в коме

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
29 июня, 15:30
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Режиссеру Вадиму Шатрову было 45 лет. Мужчина боролся с COVID-19, у него на 55% были поражены легкие. У Вадима остались супруга и маленькая дочь
Умер Вадим Шатров, который выступил режиссером клипов МакSим
Умер Вадим Шатров, который выступил режиссером клипов МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist, facebook.com/vadim.shatrov

Певица МакSим уже несколько дней находится в искусственной коме. Артистке не подтвердили COVID-19, тем не менее у нее на 75% поражены легкие. Оказалось, что ее директор также госпитализирована с COVID-19, а сегодня стало известно, что режиссер Вадим Шатров, который снимал клипы для певицы, умер в реанимации. Об этом сообщает СтарХит со ссылкой на супругу режиссера.

Мужчина болел COVID-19, у него на 55% были поражены легкие. Как писал Шатров на своей странице в Facebook, его состояние ухудшалось с каждым днем. Вадим постоянно делился с подписчиками своими переживаниями. Мужчина, намекнув на халатность врачей, описал, как умер его сосед по палате.

Мы сами выбираем. И человек просто решил, что пожил свое и уже пора. А безразличие (врачей. – Ред.) подъехало по заказу. А я выбираю жить. Но горка таблеток на столе продолжает расти, хотя должны же понимать, что если человек лежит, не вставая, на животе, то он не встанет вдруг, не нальет воды и не разбавит себе таблетку. Видимо, я недостаточно выбираю жить, надо и от страданий уже отказаться полностью, – писал Вадим.

В комментариях, общаясь с подписчиками, Шатров заявил, что ранее "выбрал умереть" и после этого заболел COVID-19.

Я просто выбрал умереть. Прям отказался от жизни. И меня хлопнул COVID-19. Вот теперь это решение с трудом откатывается, – написал Шатров.

Скриншот: Instagram

О смерти Вадима на своей странице в Facebook сообщила его супруга Жанна. Она написала пост, в котором попросила помощи, так как сама сейчас лечится от COVID-19, а на руках у нее осталась их с Вадимом пятилетняя дочь София.

Друзья. Я нахожусь в непонятной для меня ситуации… COVID-19 пришел в мою семью и забрал у нас с Софи Вадима! Я ни разу в жизни не была в такой ситуации. Как себя вести и что делать – не понимаю. Я лежу дома с пневмонией и с моей дочей Софи. Благодарю всех, кто соучастен и поддерживает меня – эту ценность можно понять только в такой ситуации, поверьте. Прошу вас, умоляю, пишите только конкретно, что мне делать, приму любую помощь, любой совет, – написала Жанна.

Жанна Карабалаева с дочерью Софией
Жанна Карабалаева с дочерью Софией / Фото: facebook.com/janna.karabalaeva

Кому звезды доверяют свое здоровье – смотрите в сюжете:

Ранее директор МакSим попросила фанатов не доставать ее расспросами о состоянии певицы.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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