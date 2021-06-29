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Директор певицы МакSим обратилась к фанатам: Не смейте упрекать меня!

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
29 июня, 11:16
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Певицу МакSим ввели в искусственную кому, СМИ пишут, что состояние ее здоровья ухудшается. Директор звезды сделала заявление
Директор певицы МакSим устала от нескончаемых расспросов поклонников
Директор певицы МакSим устала от нескончаемых расспросов поклонников / Фото: instagram.com/maksimartist, instagram.com/sokllovamargarita

Сегодня мы сообщали, что певица МакSим находится в тяжелом состоянии. Российской звезде, которую в этом месяце ввели в искусственную кому, диагностировали еще одну болезнь.

Пока СМИ и поклонники Марины Абросимовой (настоящее имя МакSим) пытаются узнать хоть какую-то информацию о ней, свое заявление сделала Маргарита Соколова.

Директор МакSим опубликовала в Instagram-профиле пост, где высказалась о случившемся, попросила журналистов ее не донимать, а еще рассказала, когда последний раз разговаривала с Мариной.

"Я хочу попросить уважаемые СМИ перестать мне звонить! Задавать вопросы. Даже такие, например: "А как вам сочувствуют? Как выражают?". Люди…. Это невыносимо. Многие задают недопустимые вопросы, – пишет Соколова. – Я общалась с Мариной до обеда 18 июня. Ровно до того времени, когда ее погрузили в сон. Она была на позитиве. Мы друг друга подбадривали. Как только выберусь из болезни, я отвечу на ваши вопросы".

Маргарита также попросила не навязывать ей помощь и не упрекать ее в безразличии по отношению к МакSим.

"Всем тем кто так рьяно пытается предложить, навязать, свою помощь в оздоровлении артиста, отвечу еще один раз. Не смейте упрекать меня в безразличии и пофигизме, не смейте рассуждать на те темы, которые вам не дано знать", – заключила директор артистки.

Состояние певицы МакSим ухудшилось
Состояние певицы МакSим ухудшилось / Фото: instagram.com/maksimartist

Добавим, что Маргарита Соколова тоже попала в больницу. У нее коронавирус.

38-летнюю певицу МакSим доставили в больницу с 40% поражением легких. Вскоре ситуация ухудшилась, ее подключили к аппарату ИВЛ, а затем ввели в состояние искусственной комы.

Кому звезды доверяют свое здоровье – смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, что певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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