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Родственники МакSим рассказали о ее состоянии: почти полностью поражены легкие

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
28 июня, 16:04
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В то же время менеджер знаменитой российской артистки заявляет, что информация о критическом состоянии МакSим является ложной, хоть и певица до сих пор находится в искусственной коме
У певицы МакSим почти полностью поражены легкие
У певицы МакSим почти полностью поражены легкие / Фото: instagram.com/maksimartist

Родственники российской певицы МакSим, которая уже несколько дней находится в искусственной коме, заявили, что у артистки почти полностью поражены легкие, сообщает Telegram-канал "НеМалахов".

Сейчас артистка находится под наблюдением врачей в частной клинике "Медси" в Отрданом – одном из районов Москвы. Там же когда-то лечилась российская артистка Надежда Бабкина, у которой было поражено 80 процентов легких. Врачам удалось спасти жизнь Надежды, и теперь многие поклонники МакSим молятся, чтобы с их кумиром тоже произошло чудо.

По данным Telegram-канала "Рифмы и Панчи", представитель МакSим опроверг информацию о критическом состоянии артистки — при этом состояние певицы остается крайне тяжелым.

МакSим попала в больницу с воспалением легких
МакSим попала в больницу с воспалением легких / Фото: instagram.com/maksimartist

Напомним, что певицу госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление.

Возвращения МакSим домой ждут две ее дочки — 12-летняя Александра и шестилетняя Мария. Сейчас за девочками присматривают родственники и няни. Напомним, что в 2019 году исполнительница хита "Знаешь ли ты" попала в аварию по дороге в аэропорт, после чего сделала большой перерыв в карьере. Некоторое время МакSим не общалась с журналистами, но осенью прошлого года снова начала выходить в свет.

Ранее певица МакSим в одном из своих интервью призналась, что из-за серьезных проблем со здоровьем она потеряла третьего ребенка.

Кому звезды доверяют свое здоровье – смотрите в сюжете:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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