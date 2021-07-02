Податкова заблокувала рахунки співачки МакSим, яка зараз лежить в комі – ЗМІ

У ЗМІ стала з'являтися інформація, що банківські рахунки МакSим були заблоковані ще в травні в зв'язку з неподанням декларації. Представник співачки прокоментувала чутки

Співачка МакSим знаходиться в критичному стані / Фото: instagram.com/maksimartist

Уже кілька тижнів російська співачка Марина Максимова, відома під псевдонімом МакSим, знаходиться в комі у важкому стані . Шанувальники уважно стежать за новинами про співачку і чекають хороших новин.

Але тепер в ЗМІ стала з'являтися інформація, що податкова служба ще в кінці весни заблокувала банківські рахунки зірки. Причиною стало ненадання податкової декларації. Про це повідомляє StarHit.

"У виконавиці хіта" Знаешь ли ты "є власне ІП Максимова Марина Сергіївна, але вона не встигла подати податкову декларацію до контролюючого органу. Тому відомство прийняло рішення тимчасово зупинити всі операції і перекази ", – написало видання.

Стан МакSим не покращується / Фото: instagram.com/maksimartist

У себе в InstaStories PR-менеджерка співачки Яна Богушевская спростувала чутки, що з'явилися.

"Це брехня. Перш ніж писати, треба звертатися до офіційних представників артиста, а не до лівих джерел", – написала представник артистки.

Раніше PR-менеджерка МакSим спростувала інформацію про хвороби, що вражає печінку, яка могла привести до погіршення здоров'я зірки. Яна Богушевская розповіла, що співачка як і раніше знаходиться у важкому стані і медики поки не роблять ніяких прогнозів щодо здоров'я МакSим.

Нагадаємо, співачку госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася висока температура, але тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ. Повідомлялося, що у співачки важка пневмонія і ураження легень 40%. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ. Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і що тепер ураження легень 75%.

Повернення МакSим додому чекають дві її доньки – 12-річна Олександра і 6-річна Марія. Зараз за дівчатками доглядають родичі і няні.

Зазначимо, що в 2019 році виконавиця хіта "Чи знаєш ти" потрапила в аварію по дорозі в аеропорт, після чого зробила велику перерву в кар'єрі. Деякий час МакSим не спілкувалася з журналістами, але восени минулого року знову почала виходити в світ.

Кому зірки довіряють свою здоров'я – дивіться в сюжеті:

Раніше директорка МакSим попросила фанатів не діставати її запитаннями про стан співачки.