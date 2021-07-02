Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Тор-новина

Сьогодні говорять

Топ-новина

LIFE дня

Спецтема

Тести

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Найдорожче

Спецтема

Канни-2021
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Податкова заблокувала рахунки співачки МакSим, яка зараз лежить в комі – ЗМІ

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
2 липня, 09:14
Копіювати лінк
У ЗМІ стала з'являтися інформація, що банківські рахунки МакSим були заблоковані ще в травні в зв'язку з неподанням декларації. Представник співачки прокоментувала чутки
Співачка МакSим знаходиться в критичному стані
Співачка МакSим знаходиться в критичному стані / Фото: instagram.com/maksimartist

Уже кілька тижнів російська співачка Марина Максимова, відома під псевдонімом МакSим, знаходиться в комі у важкому стані . Шанувальники уважно стежать за новинами про співачку і чекають хороших новин.

Але тепер в ЗМІ стала з'являтися інформація, що податкова служба ще в кінці весни заблокувала банківські рахунки зірки. Причиною стало ненадання податкової декларації. Про це повідомляє StarHit.

"У виконавиці хіта" Знаешь ли ты "є власне ІП Максимова Марина Сергіївна, але вона не встигла подати податкову декларацію до контролюючого органу. Тому відомство прийняло рішення тимчасово зупинити всі операції і перекази ", – написало видання.

Стан МакSим не покращується
Стан МакSим не покращується / Фото: instagram.com/maksimartist

У себе в InstaStories PR-менеджерка співачки Яна Богушевская спростувала чутки, що з'явилися.

"Це брехня. Перш ніж писати, треба звертатися до офіційних представників артиста, а не до лівих джерел", – написала представник артистки.

Раніше PR-менеджерка МакSим спростувала інформацію про хвороби, що вражає печінку, яка могла привести до погіршення здоров'я зірки. Яна Богушевская розповіла, що співачка як і раніше знаходиться у важкому стані і медики поки не роблять ніяких прогнозів щодо здоров'я МакSим.

Нагадаємо, співачку госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася висока температура, але тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ. Повідомлялося, що у співачки важка пневмонія і ураження легень 40%. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ. Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і що тепер ураження легень 75%.

Повернення МакSим додому чекають дві її доньки – 12-річна Олександра і 6-річна Марія. Зараз за дівчатками доглядають родичі і няні.

Зазначимо, що в 2019 році виконавиця хіта "Чи знаєш ти" потрапила в аварію по дорозі в аеропорт, після чого зробила велику перерву в кар'єрі. Деякий час МакSим не спілкувалася з журналістами, але восени минулого року знову почала виходити в світ.

Кому зірки довіряють свою здоров'я – дивіться в сюжеті:

Раніше директорка МакSим попросила фанатів не діставати її запитаннями про стан співачки.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Більше новин
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як реанімувати букет квітів
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Цитата дня

«Кожен день ми хочемо, щоб вона все ще була з нами, і ми сподіваємося, що ця статуя назавжди залишиться символом її життя і її спадщини»

Принци Вільям і Гарі Сини принцеси Діани
Як виглядає пам'ятник принцесі
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
27 червня - 3 липня
Читати гороскоп
Перший сольний
Концерт ONUKA
27 серпня / 19:00
Детальніше про сольник
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
05
дній
06
годин
58
хвилин
27
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Їсти овочі щодня
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти