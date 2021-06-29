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Состояние МакSим ухудшилось из-за еще одной болезни – СМИ

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
29 июня, 08:36
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Певице МакSим, которая находится в искусственной коме, диагностировали новое заболевание. Из-за этого ее состояние могло ухудшиться
Певица МакSим находится в тяжелом состоянии
Певица МакSим находится в тяжелом состоянии / Фото: instagram.com/maksimartist

В начале этого месяца певица МакSим, также известная как Марина Абросимова, оказалась в больнице. Сейчас она находится в искусственной коме, врачи оценивают ее состояние как критическое.

Накануне стало известно, что медики обнаружили у МакSим признаки серьезного заболевания. Они считают, что у певицы болезнь, поражающая печень, которая могла привести к ухудшению здоровья звезды. Это может быть хроническая стадия, пишет МК.

Состояние МакSим не улучшается
Состояние МакSим не улучшается / Фото: instagram.com/maksimartist

Состояние певицы по-прежнему тяжелое. Врачи опасались, что у Марины Абросимовой может развиться заражение крови, так как на это указывал ряд симптомов, но это не подтвердилось.

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Напомним, что певицу МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура. Тем не менее было принято решение не отменять выступление.

У МакSим почти полностью поражены легкие. Сейчас артистка находится под наблюдением врачей в частной клинике "Медси" в Отрадном – одном из районов Москвы.

Кому звезды доверяют свое здоровье – смотрите в сюжете:

Ранее певица МакSим призналась, что из-за серьезных проблем со здоровьем потеряла третьего ребенка.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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