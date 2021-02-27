На шоу "Маска" впервые угадали звезду: кто был в костюме Льва

На этот раз в номинацию попали Лев и Носорог

В субботу, 27 февраля, вышел шестой эпизод шоу "Маска" на телеканале "Украина", где рассекретили еще одну звезду. На этот раз снять маску пришлось Льву.

Этим вечером в номинацию, по результатам голосования звездных детективов и зрителей шоу, попали Лев и Носорог. Напомним, что аутсайдера в финале каждого выпуска выбирают только зрители "Маски". Их голоса решающие.

Лев и Носорог

Фото: телеканал "Украина"

В шестом выпуске шоу "Маска" на телеканале "Украина" разоблачить себя пришлось Льву. Звездные детективы проекта были уверены, что в этом костюме прячется Александр Пономарев. И они были правы! Это действительно певец и Народный артист Александр Пономарев.

Александр Пономарев на шоу "Маска"

Фото: телеканал "Украина"

"Что я только не делал, когда пел эти песни! Уж как только не менял голос, а вы все равно узнали", – признался Александр Пономарев в гипершоу "Маска".

А кого из загадочных участников рассекретят зрители в следующем эфире? Смотрите самое звездное и загадочное на украинском телевидении шоу "Маска" каждую субботу в 21:00 на телеканале "Украина".

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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