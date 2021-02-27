На шоу "Маска" вперше вгадали зірку: хто був в костюмі Лева

На цей раз у номінацію потрапили Лев і Носоріг

У суботу, 27 лютого, вийшов шостий епізод шоу "Маска" на телеканалі "Україна", де розсекретили ще одну зірку. На цей раз зняти маску довелося Леву.

Цього вечора в номінацію, за результатами голосування зіркових детективів та глядачів шоу, потрапили Лев і Носоріг. Нагадаємо, що аутсайдера в фіналі кожного випуску обирають тільки глядачі "Маски". Їхні голоси вирішальні.

Лев і Носоріг

Фото: телеканал "Україна"

У шостому випуску шоу "Маска" на телеканалі "Україна" викрити себе довелося Льву. Зіркові детективи проекту були впевнені, що в цьому костюмі ховається Олександр Пономарьов. І вони мали рацію! Це дійсно співак і Народний артист Олександр Пономарьов.

Олександр Пономарьов на шоу "Маска"

Фото: телеканал "Україна"

"Що я тільки не робив, коли співав ці пісні! Вже як тільки не міняв голос, а ви все одно впізнали", – зізнався Олександр Пономарьов в гіпершоу "Маска".

А кого з учасників розсекретять глядачі в наступному ефірі? Дивіться саме зіркове і загадкове на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна".

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