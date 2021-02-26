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Андрей Данилко заложил свою квартиру на Крещатике из-за шоу "Маска"

Смотрите шестой выпуск самого загадочного проекта украинского телевидения в субботу, 27 февраля

Уже завтра зрители телеканала "Украина" увидят шестой эпизод грандиозного шоу "Маска" из-за которого Андрей Данилко намерен обратиться к врачу. В новом выпуске на сцену выйдут шесть загадочных участников. Среди них – величественный Лев, вокруг личности которого не утихают споры как в Сети, так и среди звездных детективов.

В очередном эпизоде ​​"Маски" Лев даст несколько новых подсказок о себе. В частности, он признается, что звездные детективы DZIDZIO и Олег Винник когда-то пытались его перепеть.

Лев на шоу "Маска"

Фото: телеканал "Украина"

Андрей Данилко, к слову, убежден, что в образе величественного Льва кроется не кто иной, как его товарищ Александр Пономарев, поэтому детектив решится на пари и поспорит на свою квартиру в самом центре Киева.

Андрей Данилко, Олег Винник, DZIDZIO Фото: телеканал "Украина"

"Хочу обратиться ко всем зрителям и звездным детективам – если под маской Льва скрывается не Пономарев, то я останусь без квартиры. Да, я поспорил на свою квартиру", – заявит Андрей Данилко в эфире телеканала "Украина".

"Квартиру лучше мне отдай, а сам станцуй. Слушай, а у тебя там под домом на улице есть фонтан? Если Лев – не Пономарев, то я буду купаться у тебя под квартирой в фонтане", – подыграет коллеге Олег Винник.

На грандиозной сцене самого загадочного на украинском телевидении шоу Лев исполнит легендарную песню The Final Countdown шведской рок-группы Europe.

Также в шестом выпуске оригинального шоу "Маска" зрители увидят впечатляющие выступления веселого Буряка, эффектной Бабки, мужественного Носорога, магического Мольфара и невероятно милого Циклопа. Какого загадочного участника рассекретят на этой неделе?

Смотрите новый эпизод самого звездного на украинском телевидении шоу "Маска" в эту субботу, 27 февраля, в 21:00 на телеканале "Украина".

Напомним, что ранее загадочная участница "Маски" заставила плакать Андрея Данилко.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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