Винник закружил Каменских в романтическом танце: "Потап, как тебе повезло"

На шоу "Маска" звездные детективы не сдержали эмоций

Не только Андрей Данилко не смог сдержать эмоций во время выступления Розы в пятом выпуске шоу "Маска" на телеканале "Украина". Поддались романтическому вайбу Олег Винник и NK – певец закружил коллегу в танце. Смотрите ниже, как это было.

Волшебная Роза тронула зрителей невероятным номером. Участница представила всем известный хит группы Ласковый май в новой неожиданной интерпретации. От такого эффектного номера прослезился даже Андрей Данилко. А Настя Каменских и Олег Винник закружились в чувственном танце.

"Потап, как тебе повезло", – отметил Винник, танцуя в паре с Каменских.

К слову, в пятом эфире самого загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" NK поразила кардинальной сменой имиджа, представ с прической каре.

Настя выбрала черно-белый кожаный костюм, состоящий из мини-юбки и топа, а дополнила образ черными ботфортами и оригинальным головным убором.

Настя Каменских

Фото: телеканал "Украина"

Как сообщалось ранее, в минувшую субботу гипершоу "Маска" покинула зажигательная Коза. Большинство детективов были убеждены, что в этом образе скрывалась Оля Цибульская, но когда участница сняла маску, все были шокированы – оказалось, что это психолог Наталья Холоденко.

Наталья Холоденко на шоу "Маска" Фото: телеканал "Украина"

А кого из загадочных участников рассекретят зрители в следующем эфире?

Смотрите самое звездное на украинском телевидении шоу "Маска" каждую субботу в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее мы подробно рассказывали, как прошел пятый эфир шоу "Маска".

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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