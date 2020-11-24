"Я мечтал о семье...": Александр Пономарев рассказал об изменах и разводе с Аленой Мозговой

Певец поделился скандальными подробностями своей личной жизни

47-летний Александр Пономарев, который недавно перепел самую популярную песню Олега Винника, разведен, у него есть двое детей. В эксклюзивном интервью телеканалу "Украина" певец рассказал о неудачных попытках построить семью и трудностях в воспитании дочки.

Десять лет Александр Пономарев был вместе с продюсером Еленой Мозговой. В 1998 году она родила ему дочь Евгению. А уже в 2006 году Пономарев женился на Виктории Мартынюк. Через год у пары родился сын Александр. В 2011-м пара разошлась.

Певец Александр Пономарев Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

С Еленой Мозговой Александр познакомился на одном музыкальном фестивале. У них завязались отношения, но артист не спешил жениться на дочери известного композитора и певца Николая Мозгового. На вопрос почему они не поженились, Пономареву ответить сложно.

"Очень такой вопрос трудный... Я просто не смогу вам ответить на него, потому я не знаю, почему так произошло. Вот не хотелось и все", – сказал Александр.

При этом он добавляет, что всегда мечтал о семье. Одной и на всю жизнь.

Елена Мозговая Фото: Facebook-страница Елены Мозговой

Но вот в личной жизни певцу совсем не везло. С Еленой Мозговой Александр разошелся после 10 лет совместной жизни. Пономарев рассказал, что поймал ее на измене.

В свое время ходили слухи о том, что у Елены Мозговой был роман с бывшим гражданским мужем и продюсером певицы Гайтаны – Эдуардом Климом. Александр признался, что Мозговая была влюблена в Клима, однако на измене с ним Пономарев бывшую возлюбленную не застал.

"Она была в него влюблена. И изменяла... Я не знаю, я свечку не держал. Но мне было достаточно этого", – говорит исполнитель.

Пономарев отмечает, что пытался простить измену, но когда это произошло во второй раз, он понял, что так продолжаться не может.

"Мне казалось, что я мог простить, потому что я пошел навстречу и начал заставлять себя простить, забыть этот первый вариант. Но получилось второй раз и поэтому я понял, что если есть другой, будет и третий", – делится Александр Пономарев.

Александр не скрывает, что ни первый, ни второй раз он не хотел разрывать отношения, и что терпел бы даже, если бы пропали чувства, а все – ради семьи.

Напомним, что ранее Александр Пономарев рассказал, почему не общается с бывшей женой.

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