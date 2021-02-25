Шоу "Маска" осуществило детскую мечту Владимира Остапчука

Ведущий продолжает перевоплощаться в героев фильмов-бестселлеров мирового кинематографа

В эту субботу звездный детективы будут продолжать угадывать, кто же прячется за маскама популярного шоу. А ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина" удивит новым образом. В шестом выпуске шоу ведущий станет суперагентом Джеймсом Бондом.

Более двух десятков фильмов, суперзвезды в главных ролях и миллионы фанатов по всему миру – феномен самого популярного киношпиона пытаются разгадать на протяжении нескольких десятилетий. А украинские телезрители вместе со звездными детективами уже второй месяц отгадывают, какие знаменитости искусно замаскировались в неповторимых образах шоу "Маска". В субботу популярный проекта превратится в настоящий шпионский блокбастер, а его ведущий Владимир Остапчук станет легендарным агентом 007.

Владимир Остапчук Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Называйте меня Бонд. Джеймс Бонд, – говорит Владимир Остапчук. – Все свои детские мечты я воплощаю в нашем шоу. Мне всегда хотелось спуститься на вертолете, как агент 007. Именно так я сделаю в начале нового выпуска. Признаюсь, висеть без страховки на расстоянии трех метров от земли немного страшно. Высоты я не боюсь, но страх упасть есть. Чтобы на съемках никто не получил травмы, мы каждый раз перед эфиром проводим репетиции. И уже в эту субботу снова подарим нашим зрителям самое грандиозное, таинственное и звездное шоу планеты – "Маска"

В шестом выпуске грандиозного проекта зрители увидят новые выступления участников группы Б, среди которых величественный Лев, веселый Буряк, эффектная Бабка, мужественный Носорог, магический Мольфар и невероятно милый Циклоп. Чем будут удивлять герои на этот раз? И чью личность рассекретят в конце эпизода?

Смотрите новый выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в субботу, 27 февраля, в 21:00 на телеканале "Украина".

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