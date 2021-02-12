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"Если это не Саша, я разденусь и буду танцевать": Данилко узнал в образе Льва из шоу "Маска" друга

Сегодня, 11:30

Смотрите новый выпуск масштабного и загадочного шоу "Маска" 13 февраля на телеканале "Украина"

Уже завтра вечером на телеканале "Украина" выйдет новый выпуск масштабного и загадочного шоу "Маска", где ранее появилась Алена Шоптенко. Одним из героев четвертого эфира станет величественный и благородный царь зверей Лев, из-за которого снова поссорятся звездные детективы проекта.

Мы знаем, чего вы ждете почти так же сильно, как новый эпизод "Маски"... Конечно же, День влюбленных! Специально к 14 февраля мы выпустили гид, в котором рассказали как провести День Валентина с любимым человеком.

Лев на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

Его первое выступление вызвало едва ли не наибольшее количество споров среди детективов. В голосе Льва все услышали Александра Пономарева, но участник пел именно его песню и это было бы очень легко. А если это не он, то кто же так точно копирует голос народного артиста?

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DZIDZIO отметил, что это может быть артист Дэвид Аксельрод, который когда-то был участником дуэта "Барселона" с певицей Галиной Гаврилко. Но Андрей Данилко убежден, что под этой маской скрывается не кто иной, как Александр Пономарев.

"Саша бы "спалился", – сразу ответил ему DZIDZIO. – Я к нему звонил – и он меня отшил".

DZIDZIO
Фото: телеканал "Украина"

На сцене грандиозного шоу "Маска" Лев исполнил мегахит Валерия Меладзе "Небеса". Оля Полякова отметила, что участник имеет очень молодой голос, поэтому предложила кандидатуру артиста ALEKSEEV. Но DZIDZIO, увидев уже второе выступление Льва, заявил, что это Александр Пономарев. Андрей Данилко поддержал коллегу.

"Это Пономарев! Саша, снимай маску, не придуривайся, – заявил Андрей Данилко. – Это дар для артиста, для исполнителя – быть узнаваемым. Я его не перепутаю ни с кем. Если это не Пономарев, я разденусь догола и буду танцевать здесь".

Андрей Данилко
Фото: телеканал "Украина"

Так прав ли Андрей Данилко? Или, может, скоро мы увидим невероятный перформанс в его исполнении?

Также в следующем выпуске шоу "Маска" зрители увидят впечатляющие выступления веселого Буряка, эффектной Бабки, мужественного Носорога, магического Мольфара, очень милого Циклопа и роскошной Павы. Какого участника рассекретят на этой неделе?

Смотрите четвертый эпизод самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в эту субботу, 13 февраля, в 21:00 на телеканале "Украина".

Напомним, ранее Алена Шоптенко призналась, почему в шоу "Маска" ей достался костюм Лисы.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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