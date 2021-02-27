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Шокирующая Бабка и танго Каменских с Поляковой: как прошел шестой эфир шоу "Маска"

Сегодня, 23:32

Узнайте все подробности нового выпуска

В эту субботу, 27 февраля, вышел шестой эпизод шоу "Маска" на телеканале "Украина", где поцеловались Полякова и Каменских. В этом материале узнайте о самых интересных моментах шоу, если вы вдруг его пропустили. В чем мы, конечно, сомневаемся.

Напомним, что звездными детективами грандиозного шоу "Маска" стали Оля Полякова, DZIDZIO, NK | Настя Каменских, Олег Винник и Андрей Данилко, а ведущим проекта – Владимир Остапчук.

Первым на сцену "Маски" вышел Лев, в котором Андрей Данилко видит Александра Пономарева. Артист даже поспорил на свою квартиру в центре Киева. Но NK поставила под сомнения догадки коллеги, задавая вопросы персонажу, который увиливал от прямых ответов.

Лев
Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Циклоп в шестом выпуске "Маски" порадовал Настю Каменских, исполнив ее трек "Попа как у Ким". почти все звездные детективы уверены, что это Jerry Heil. Хотя Андрей Данилко думает, что это Мишель Андраде.

Циклоп
Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Выступление Буряка разгорячило фантазии звездных детективов, а особенно NK и Поляковой, которые тут же закружились в танго. Что касается загадочного героя, то в нем эксперты видят Валерия Харчишина или Виталия Козловского.

Буряк
Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Во время первого голосования определился первый претендент на вылет в этом эпизоде "Маски". Ним стал Лев.

Лев
Фото: телеканал "Украина"

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Следующим на сцену вышел Носорог. Он трогательно исполнил песню "Вище неба" группы Океан Ельзи. Детективы "Маски" снова разошлись во мнениях. Они не знают, кто может прятаться в этом костюме.

Носорог
Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Мистический Мольфар буквально держит в напряжении Винника, DZIDZIO, NK, Винника и Полякову. Они никак не могут рассекретить его, путаясь в подсказках персонажа.

Мольфар
Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Блистательная Бабка остается для детективов "Маски" самым загадочным героем шоу. Уже который эфир никто не может понять, какого пола звезда, прячущаяся в этом костюме. Песню ВВ – Весна Бабка спела двумя разными голосами.

Бабка
Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Пришло время второго голосования и еще одним кандидатом на вылет в шестом выпуске "Маски" стал Носорог. Узнайте, кто снял маску – Лев или Носорог, и какая звезда пряталась в одном из костюмов.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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