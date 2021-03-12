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На шоу "Маска" впервые покажут нового персонажа. Он секси!

Сегодня, 14:37

В восьмом выпуске появится Волк

В новом выпуске гипершоу "Маска" на телеканале "Украина", где ранее неожиданно появилась Наталья Могилевская, зрители познакомятся с совершенно новым героем – стильным и сексуальным Волком, который сведет с ума всех девушек.

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Хотя Волк – достаточно популярный во всем мире герой телеформата The Masked Singer, в украинской адаптации он будет совсем другим.

Этот участник – невероятно харизматичный и стильный. Он имеет яркие желтые глаза и длинные когти, а одет в мерцающий комбинезон с глубоким вырезом и объемными плечами.

Волк выступит в гипершоу "Маска" только один раз, поэтому зрителям и звездным детективам будет не просто отгадать, какая суперзвезда спряталась в этом невероятном образе. Но герой убеждает – его имя известно каждому.

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"Не буду вам врать – на самом деле вы все хорошо знаете меня, – начнет свой рассказ загадочный Волк. – Мало кто из вас представляет, какую философию исповедует моя душа. Творчество для меня началось еще тогда, когда мне было 7".

Волк
Фото: телеканал "Украина"

На грандиозной сцене канала "Украина" Волк исполнит мегахит группы Muse – Supermassive Black Hole. Окажется, что этот артист обладает не только хорошими вокальными данными, но и впечатляющей пластикой тела. Какая суперзвезда замаскировалась в этом образе? Узнаем уже в эту субботу, когда Волк снимет маску.

Также в восьмом выпуске гипершоу "Маска" зрители увидят новые выступления участников группы Б – веселого Буряка, эффектной Бабки, мужественного Носорога, магического Мольфара и невероятно милого Циклопа.

Смотрите новый эпизод самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в эту субботу, 13 марта, в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее на шоу "Маска" Андрей Данилко выдал интимный секрет Ирины Билык.

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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