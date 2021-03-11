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"Немного задувает под юбку": Владимир Остапчук удивит оригинальным образом в шоу "Маска"

Сегодня, 15:38

В восьмом эфире зрители увидят новые выступления участников группы Б

В субботу, 13 марта, в 21:00 телеканал "Украина" покажет новый выпуск наиболее интригующего шоу современности "Маска". Его ведущий Владимир Остапчук снова поразит новым экстравагантным образом – на этот раз он станет шотландцем и примерит настоящий килт.

Ведущий Владимир Остапчук
Ведущий Владимир Остапчук
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Каждый новый эпизод гипершоу "Маска" вызывает массу обсуждений в сети, ведь кто скрывается под загадочными масками – главная тайна проекта. Но не менее зрители ожидают и новые образы ведущего шоу Владимира Остапчука. Они никогда не повторяются, а на сцене Остапчук каждый раз появляется со своим оригинальным перфомансом. В килте, гетрах и с волынкой – именно таким зрители телеканала "Украина" увидят ведущего в восьмом эфире шоу "Маска".

Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук
Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Кто-то может подумает, что это я у Сома в гримерке украл настоящий шотландский килт. Но это не так, у меня – свой. В нем нереально жарко, единственное – чувствуется сквозняк на съемочной площадке, немного задувает под юбку. Кстати, я всегда удивлялся, зачем шотландцам эта барсетка (спорран, традиционная сумка-кошелек – ред.) Теперь знаю – там классно носить смартфон. Если вы не знали, эта традиция зародилась еще в 15 веке, когда сделали первые барсеточки для деревянных айфонов", – шутит ведущий гипершоу "Маска" Владимир Остапчук.

В восьмом эфире зрители увидят новые выступления участников группы Б – веселого Буряка, эффектной Бабки, мужественного Носорога, магического Мольфара и невероятно милого Циклопа. Также на сцене грандиозного проекта телеканала "Украина" появится совершенно новый герой – гость-суперзвезда, который снимет маску сразу после выступления. Кто он? Чем будут удивлять маски на этот раз? И чью личность рассекретят в конце эпизода?

А если вы хотите удивить своих родных и близких – сделайте им сюрприз и подарите что-то интересное и необычное. Идею подсмотреть можете в нашем календаре подарков на март.

Александр Пономарев про гипершоу "Маска" – смотрите видео:

Ранее мы рассказывали, как Дракон накинулся на Остапчука и Винника: как прошел седьмой эфир шоу "Маска".

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маска Владимир Остапчук шоу Маска
Источник: Сегодня
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