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Алина Гросу рассказала, что не так с костюмом Розы на шоу "Маска"

Сегодня, 10:31

Певица призналась, что сразу согласилась принять участие в шоу

В седьмом выпуске гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" рассекретили Алину Гросу, которая скрывалась в образе Розы. В программе "Зірковий шлях" певица призналась, почему согласилась на участие в проекте, и что не так было с ее костюмом.

"Я была очень приятно удивлена, мне было очень приятно, что мне предложили и почти не думая сказала "да", – призналась Гросу.

Алина Гросу в шоу "Маска"
Алина Гросу в шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

Однако, не таким уверенным было ее "да" по поводу костюма. Алина призналась, принятие своей Розы было для нее тяжелым.

"Очень важно было принять лучший для меня образ. Над маской я чуть больше думала, но согласилась, потому что это мой любимый цветок роза. И мне сказали, что она мне очень подходит", – рассказала певица.

Гросу отметила ,что свои шипы она еще не отрастила, но в шоу-бизнесе полезно иметь такое преимущество. ""В нашей профессии иногда нужно иметь жесткий характер. Стержень должен быть. А это шипы", – уверена исполнительница.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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Алина Гросу шоу Маска
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