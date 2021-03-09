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Андрей Данилко выдал интимный секрет Ирины Билык

Сегодня, 13:45

Артист рассказал о татуировке певицы

В седьмом эфире самого загадочного шоу страны "Маска" звездный детектив Андрей Данилко раскрыл тайну своей коллеги и подруги Ирины Билык. Оказалось, Народная артистка Украины имеет интересное тату в виде розы.

Гипершоу "Маска" продолжает раскрывать тайны. В недавнем эфире маску сняла соблазнительная красавица Роза. Однако во время ее выступления звездные детективы долго думали, кто же скрывается в этом роскошном образе.

Роза на шоу "Маска"
Роза на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

Так, у Андрея Данилко были четкие убеждения, которыми он поделился на всю страну.

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"Недавно мы общались с моей Инной, и она сказала, что на 85% уверена, кто скрывается под маской Розы. После чего она попросила меня задать участнице вопрос. Поэтому я спрашиваю от имени Инны: "Роза, а у тебя на интимном месте есть тату в виде розы?" – обратился к участнице Данилко. – Инна мне доказывала, что Роза – это Ирина Билык, а у нее там есть тату. Я бы сам такое никогда в жизни не спросил!"

Андрей Данилко
Андрей Данилко
Фото: пресс-служба

Однако сама Роза не стала подтверждать или отрицать этот факт, поэтому уверенность детектива никуда не делась. А в конце выпуска зрители решили снять маску с участницы. Тогда же вся страна узнала, что Розой была певица Алина Гросу.

Алина Гросу на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

Смотрите самое звездное и загадочное на украинском телевидении шоу "Маска" каждую субботу в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее Наталья Могилевская сделала шокирующее заявление на шоу "Маска".

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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